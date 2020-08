Convertirán 300 toneladas de plástico en postes para vid

“Junín, punto limpio” es una plataforma de despegue para brindar soluciones de triple impacto a la comunidad. El Iscamen y la Municipalidad firmaron un convenio de colaboración para el reciclaje de 300 toneladas anuales de envases de agroquímicos, material que la empresa Madera Plástica convertirá en postes para viñas. En el Este los emprendedores, apalancados por el municipio, lograron consolidar un clúster y utilizando el reciclaje como herramienta forjan una huella social, ambiental y económica.

El objetivo del proyecto, que le dará un destino final a los envases de agroquímicos, es avanzar en el reemplazo de los 5.000.000 de postes de madera que se utilizan como espalderos en las fincas de la provincia. El Instituto de Calidad y Sanidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen) comenzó la entrega de las 300 toneladas de material que acopiaron en el Centro de Acopio del Valle de Uco. Luego, la firma Maderas Plásticas Mendoza se ocupara del moldeo de los postes para las viñas.

Una vez moldeado el material –cada poste se recupera más de 10 kg de plástico- no requiere mantenimiento, es resistente a la humedad, a los cambios climáticos y las temperaturas extremas. Los mismos no son atacados por insectos, no se rajan ni se astillan, pueden ser colocados mecánicamente, se pueden trabajar con las mismas herramientas que la madera y se pueden clavar, engrampar, cortar, agujerear, pintar, entre otras opciones. Para reemplazar los postes de una hectárea es necesario recuperar más de 6.000 kg de residuo plástico.

Abanico de posibilidades

Mauricio Pío de Amoriza, galardonado por la Federación Económica de Mendoza (FEM) como empresario joven 2019, le explicó a Los Andes: “actualmente la capacidad de procesamiento de material es de una tonelada y media por día. Estamos trabajando para incrementar esa cantidad en el corto plazo”. Mientras que en los planes a futuro, agregó: “Hemos pensando otros productos para el agro, porque en el agro hay un potencial enorme. Por ahora el poste plástico es nuestro principal producto”.

Héctor Ruiz, Intendente de Junín, por su parte explicó que desde la gestión anterior se avanzó en el trabajo del reciclaje como una opción para diversificar productos y también como una forma de generar nuevos puestos de trabajo. “En Junín punto limpio transformamos material en desuso en productos que le permitan a nuestros vecinos mejorar su calidad de vida”. Ruiz destacó que en el clúster se elaboran también “ladrillos de plástico, tejas francesas (a partir de cajones rotos), mangueras para riego, mangueras domiciliarias y calentadores para agua”.

Recientemente la Municipalidad ha adquirido una chipiadora más grande para triturar plástico e incrementar la producción de algunos artículos.

Metodología de trabajo

A partir de la recuperación de los envases agroquímicos, catalogados “Tipo A” por la toxicidad de su contenido, que ya fueron sometidos a la técnica del triple lavado, comienza el proceso del reciclado propiamente dicho. El Iscamen se ha comprometido a aportar 300 toneladas anuales de este material para transformar en madera plástica y reemplazar los actuales postes de viña. “El volumen de material recolectado estará dado en función al total de envases que se depositen en los centros de acopio en la provincia”, sostuvo Oscar Astorga del Iscamen. Los envases plásticos acopiados por el estado son compactados y enviados al operador habilitado para realizar su transformación con fines sociales.