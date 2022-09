Contingencias dio el alerta por posibilidad de heladas durante esta semana

En la página de Contingencias Climáticas, del Gobierno de Mendoza, se emitió un nuevo “alerta” por heladas, dado que anoche existía la posibilidad de que disminuyera la nubosidad y esto provocara un descenso abrupto de la temperatura. Es una situación que desde hace tres semanas está preocupando a los productores, que temen por daños en los cultivos.

“En la zona de Valle de Uco hay un gran contenido de humedad y además se han registrado precipitaciones; en cambio en la zona Este y Norte no ha llovido y según los mapas meteorológicos las probabilidades de que se despeje por las noches -al menos en forma parcial- es más alta”, explicó el meteorólogo Carlos Bustos. El profesional agregó que el descenso de la temperatura también afecta a las zonas cultivadas en el Sur de la provincia.

Las heladas primaverales, también llamadas “tardías”, afectan de modo particular a los cultivos, porque los brotes y frutos recién cuajados tienen un alto contenido de agua y, cuando las temperaturas caen por debajo del cero, ese líquido puede congelarse y dañar la estructura. En ciertos casos se puede reducir la cantidad de fruta y, en otros, dar lugar a productos de un menor tamaño.

Algunos productores han comenzado los trabajo de combate de la helada, la semana pasada en la zona de Vista Flores, La Pintada y Tunuyán, dónde no se realizó una defensa activa, se estimaron daños de hasta el 60%, en especial en las plantas de ciruelas y almendros. Mientras que en los montes de durazno se han registrados daños más leves, dado que todavía no se encontraban en floración.

Arturo Giaquinta, productor de durazno en el Valle de Uco, habló sobre el comienzo de la temporada de heladas tardías. “En mi zona no hubo daños significativos, pero en otras zonas los daños en los cultivos van del 50% a 70%”. El ex titular de la Federación del Plan Estratégico del Durazno Industria (Fepedi), mostró temor por el alerta difundido anoche y pidió “ayuda a Dios” para no sufrir de heladas tardías esta temporada.

El ciclo de la vid

“Hay variedades que ya están brotadas, especialmente las charloneras, algunos Merlots y algunos viñedos que más débiles que también brotan más temprano”, comentó el ingeniero agrónomo Fabian Ruggeri.

El profesional que trabaja en la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), señaló que si bien el resto de las viñas no está brotada, hay muchas plantas que tienen las yemas hinchadas o con punta verde, “con lo cual, este proceso de helada que vamos a padecer esta semana es muy probable que cause daños importantes en la producción”.

Ruggieri aclaró que si “no aumenta la humedad en forma considerable, las heladas pueden ser importantes, de tres o cuatro grados bajo cero, y entonces tengamos daño en alguna parte de los viñedos”.

Mientras que al hablar sobre el combate de la helada contó que “es absolutamente pasivo, excepto algunas empresas que hacen algo de lucha activa controlada, el resto en la provincia es totalmente pasivo”.

Seguros agrícolas

Vale recordar que todos los años se pone a disposición el Seguro Agrícola para los productores de frutales, vid y hortalizas con propiedades de hasta 20 hectáreas. En tanto, el Fondo Compensador cubre a los productores cuyo establecimientos superen las 20 ha en producción. Ambos sistemas cubrirán a los productores adheridos en los casos de siniestros ocasionados por las heladas o el granizo, aunque solo 4.900 unidades productivas, de las 18.000 que hay en la provincia, adhirieron a esta herramienta (uno de cada cuatro productores) para la próxima temporada.