Fabiola Yáñez pidió perdón por la fiesta en Olivos en pandemia, habló de infidelidades y de su vida en Madrid

“ Fue una falta muy grande, algo de lo que me arrepiento mucho ”, dijo en referencia a la foto de julio de 2020 que mostró a un grupo de personas celebrando su cumpleaños en plena cuarentena estricta. “ Le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir de sus familiares o que sufrió por estar tanto tiempo en cuarentena. Yo fui parte de eso ”, admitió.

Sobre la famosa foto con torta, mantel y servilletas, reconoció: “ Eso se armaba todos los días. No es que fue algo especial. La torta no la mandé a comprar yo, pero no me quiero desligar de culpas. Soy responsable. Es horrible lo que sucedió y no tendría que haber sucedido jamás ”.

Consultada sobre las declaraciones de Fernández, quien sugirió que ella padecía problemas psiquiátricos, respondió tajante: “Es una acusación del siglo XVIII. Eso duele. Nunca hubo preocupación de su parte, ni siquiera por saber si Francisco tuvo fiebre una noche”.

“Duele la ausencia de él como padre”, afirmó. “Para el cumpleaños de Francisco dijo que iba a venir y ese mismo día canceló. No trato de generarle expectativas, pero esa vez le dije que su papá iba a venir. Y cuando me preguntó por él, no supe qué responder”.

También fue crítica ante el uso mediático de su hijo por parte del exmandatario: “Usar la muerte del Papa Francisco para hablar del hijo y decir que lo extraña me pareció muy bajo. No tengo palabras. Es inexplicable”.

Alberto Fernández El expresidente Alberto Fernández.

Custodia, recursos y críticas

La ex primera dama desmintió vivir a costa del Estado argentino. “Yo renuncié a la custodia a fines del año pasado”, sostuvo. “Esa custodia fue dispuesta por un juez durante el gobierno de Milei, no fue algo que yo haya pedido ni sabía cuánto costaba. No tengo chofer, no tengo custodia y no recibo nada del Estado argentino”.

Aclaró que vive de su trabajo y que sólo recibe lo que la justicia dispuso para su hijo. “Yo vivo de mis tres trabajos. Lo que recibo es lo que le corresponde a Francisco. Ni siquiera paga el colegio. Pagaba un monto con el que en Argentina no alcanza ni para una prepaga”.

“Nunca me casé, y él se encargó bien de que pasaran los seis meses de estar separados para que yo no recibiera compensación. No recibo un centavo del padre de Francisco”, detalló.

La ex primera dama, Fabiola Yañez. La ex primera dama, Fabiola Yañez.

Por qué eligió vivir en Madrid

Fabiola aseguró que la decisión de radicarse en España fue consensuada con el padre de su hijo y tiene un solo objetivo: el bienestar de Francisco. “Acá podemos ir al supermercado, a la plaza, tomar un helado. Él es Francisco, no es ‘el hijo de’. No anda con custodia, no lo señalan en la calle. Puede crecer como un niño normal”.

Sobre su rutina diaria explicó: “El día arranca a las 7 de la mañana y termina casi a las 11 de la noche. Llevo y busco a Francisco del colegio, trabajo, tengo amistades que he hecho por mi labor diaria. Me siento bien, estoy acompañada y creo que me lo merezco”.

“No soy millonaria. Si lo fuera, no estaría trabajando. Pero me ocupo de que mi hijo tenga la mejor calidad de vida posible”, concluyó.

Fabiola Yáñez y Alberto Fernández presentando a su hijo Francisco en abril de 2022. (Clarín / Guillermo Adami) Fabiola Yáñez y Alberto Fernández presentando a su hijo Francisco en abril de 2022. (Clarín / Guillermo Adami)

Una vida marcada por el escándalo y la reconstrucción

Fabiola Yáñez enfrenta hoy una etapa de reconstrucción personal y profesional, lejos del foco político. “La vida sigue”, reflexionó, aunque admitió que todavía hay consecuencias del pasado: “Sufro violencia vicaria. Amistades que me ayudan y él, al enterarse, les hace daño. Se ven perjudicados y se alejan. Aprendí lo que significa ese tipo de violencia”.

Desde Madrid, busca mantener una vida estable para ella y para su hijo. Y aunque sigue dolida por muchas situaciones, cerró la entrevista con una frase que define su presente: “Yo quiero una vida sana para Francisco. Y estoy haciendo todo lo posible para dársela”.