Si lo ves, compralo: el vestido que estará en tendencia este verano y no te puede faltar en tu placard

vestido lencero 2 El camisón ha cobrado popularidad últimamente, con el apoyo de las chicas cool. Freepik

Una moda para estar despierta: el regreso del camisón

La periodista de moda Harling Ross, quien recientemente lanzó una colección cápsula de vestidos inspirados en camisones con la marca If Only If, enfatiza en la importancia de la estructura al diseñar el look. "Los vestidos estilo camisón se sienten a la vez intrínsecamente personales y espontáneos, cualidades que a menudo son difíciles de definir al crear un conjunto", explica.