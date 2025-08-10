Esta moda festiva es furor y recrea lo que muchos casamientos: actuaciones, flores, ceremonias y bailes aunque sin novios.

Qué son las "fake wedding": las falsas bodas en India que ya son tendencia.

Las fiestas en las metrópolis de la India han introducido una nueva y divertida tendencia: se trata de las bodas ficticias o "fake wedding". Puedes vestirte con coloridos atuendos étnicos, bailar al ritmo contagioso del tradicional dhol y disfrutar de deliciosas comidas indias, aunque sin la presencia de una pareja real.

Estos eventos con temática nupcial a gran escala incluyen todo lo que ofrece una boda india real, excepto los novios, y es perfecto para quienes desean experimentar una celebración similar a un gran casamiento.

Las falsas bodas recrean un clima similar al de una unión de pareja, aunque sin novios. Freepik Están las entradas al estilo baraat -una alegre procesión nupcial-, actuaciones coreografiadas, arreglos florales y ceremonias simuladas. Los invitados visten atuendos étnicos completos, posan para Instagram y bailan toda la noche, como en cualquier otra boda india.

Estos eventos suelen ser pagos y algunos se celebran en campus universitarios y bares en azoteas. Las "fake wedding" buscan eliminar la carga financiera y emocional a la vez que conservan la energía cultural. Resuena con mayor preferencia en la Generación Z, conocida como la primera en crecer inmersa en la era digital, con un acceso temprano y natural a internet y las redes sociales.

Según la BBC, en las últimas semanas las bodas falsas han causado sensación en grandes ciudades como Delhi, Bombay y Bangalore. Los asistentes suelen ser jóvenes que buscan disfrutar de una noche con amigos, sumiéndose en el drama y la diversión de una boda tradicional india sin las presiones que conlleva.

"La semana pasada, asistimos a uno de esos eventos organizados en Delhi: un sangeet falso (es decir, una noche de música y baile que generalmente se celebra unos días antes de la boda). En el evento, celebrado en un club de lujo, el ambiente era electrizante: las mujeres danzaban con saris y lehengas (faldas y blusas largas) de lentejuelas, mientras que los hombres lucían kurtas a medida y chaquetas étnicas. Un tamborilero tradicional dhol guió a la multitud hacia la pista de baile y los gol gappas (un popular aperitivo callejero indio) rebozados de tequila recorrieron el lugar", relata el artículo de la BBC.