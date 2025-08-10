10 de agosto de 2025 - 19:25

Qué son las "fake wedding": las falsas bodas en India que ya son tendencia

Esta moda festiva es furor y recrea lo que muchos casamientos: actuaciones, flores, ceremonias y bailes aunque sin novios.

Qué son las fake wedding: las falsas bodas en India que ya son tendencia.

Qué son las "fake wedding": las falsas bodas en India que ya son tendencia.

Las fiestas en las metrópolis de la India han introducido una nueva y divertida tendencia: se trata de las bodas ficticias o "fake wedding". Puedes vestirte con coloridos atuendos étnicos, bailar al ritmo contagioso del tradicional dhol y disfrutar de deliciosas comidas indias, aunque sin la presencia de una pareja real.

Estos eventos con temática nupcial a gran escala incluyen todo lo que ofrece una boda india real, excepto los novios, y es perfecto para quienes desean experimentar una celebración similar a un gran casamiento.

Las falsas bodas recrean un clima similar al de una unión de pareja, aunque sin novios.

Las falsas bodas recrean un clima similar al de una unión de pareja, aunque sin novios.

Están las entradas al estilo baraat -una alegre procesión nupcial-, actuaciones coreografiadas, arreglos florales y ceremonias simuladas. Los invitados visten atuendos étnicos completos, posan para Instagram y bailan toda la noche, como en cualquier otra boda india.

Estos eventos suelen ser pagos y algunos se celebran en campus universitarios y bares en azoteas. Las "fake wedding" buscan eliminar la carga financiera y emocional a la vez que conservan la energía cultural. Resuena con mayor preferencia en la Generación Z, conocida como la primera en crecer inmersa en la era digital, con un acceso temprano y natural a internet y las redes sociales.

Según la BBC, en las últimas semanas las bodas falsas han causado sensación en grandes ciudades como Delhi, Bombay y Bangalore. Los asistentes suelen ser jóvenes que buscan disfrutar de una noche con amigos, sumiéndose en el drama y la diversión de una boda tradicional india sin las presiones que conlleva.

"La semana pasada, asistimos a uno de esos eventos organizados en Delhi: un sangeet falso (es decir, una noche de música y baile que generalmente se celebra unos días antes de la boda). En el evento, celebrado en un club de lujo, el ambiente era electrizante: las mujeres danzaban con saris y lehengas (faldas y blusas largas) de lentejuelas, mientras que los hombres lucían kurtas a medida y chaquetas étnicas. Un tamborilero tradicional dhol guió a la multitud hacia la pista de baile y los gol gappas (un popular aperitivo callejero indio) rebozados de tequila recorrieron el lugar", relata el artículo de la BBC.

