¿Qué pasó con Miguel Varoni, el argentino que protagonizó “Pedro el escamoso”?

“Pirulín pin pon. Pirulín pin pon”, era la pegadiza melodía que quedaba retumbando en la cabeza cada vez que se veía en la pantalla chica “Pedro el escamoso”. Y detrás de ese éxito colombiano había un argentino, hijo de una de las máximas figuras de la televisión cafetera, que dejó el país marcado por una tragedia.

Miguel Varoni tenía 5 años cuando su mamá decidió dejar Buenos Aires y volver a Bogotá luego de que su marido, Américo Bellotto, muriera en un trágico accidente de tránsito. Él volvería al país, pero ya como una consagrada figura al promocionar la telenovela que lo tenía como protagonista.

Su primer casting fue a los 12 años y en sus espaldas cargaba el peso de ser el hijo de la gran Teresa Gutiérrez, una mega estrella en Colombia. En aquel momento lejos estaba de imaginarse ser ese divertido galán, de larga cabellera y look de “antihéroe” que se ganó el corazón de Latinoamérica.

Luego de estudiar dirección de cine y televisión en el exterior, en el año 2000 le ofrecieron el papel de Pedro Coral Tavera, el famoso “Pedro, el escamoso”, novela que se vio en aquí por la pantalla de Telefé.

“Nunca me imaginé que iba a tener tanto éxito, que iba a ser un fenómeno de popularidad en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en los Estados Unidos. Pero me llegó. Y la verdad es que es el primer personaje así que me toca”, contó en una entrevista con La Nación en el año 2001, cuando la ficción estaba debutando en nuestro país.

El enrrulado look de Pedro, el escamoso

Uno de los rasgos más característicos del personaje del argentino era su larga cabellera con rulos que se desplegaba desde la nuca, que contrastaba con su pelo corto en la parte de adelante. A eso se le sumaba extravagantes camisas y llamativos accesorios. “Es el personaje de barrio típico: canchero, que se las sabe todas, que habla de todo, se cree el mejor de todo y es un poco grasa, eso significa ‘escamoso’. Creo que tiene tanto éxito porque en toda Latinoamérica hay uno de estos tipos”, describió, cuando promocionaba la serie en nuestro país.

Y el particular peinado llegó por sugerencia de su esposa, Catherine Siachoque, quien al ver las primeras imágenes de su marido como Pedro, notó que algo faltaba. “Tenía el pelo corto, así que fuimos a la peluquería y me empezaron a aplicar unas extensiones. Al otro día llegué al set con las mechas y al personaje le vino perfecto, se convirtieron en una insignia hasta se vendían gorras con los rulos atrás”.

La casualidad del “Pirulin pin pon”

Para Varoni, un quiebre en su popularidad se dio a partir de la primera vez que su personaje hizo el baile característico en la pantalla, algo que en cierto punto llegó de casualidad.

En primera instancia la canción elegida para su particular coreografía era el clásico hit de Carlos Vives, “Pa’ Maite”. Pero hubo un problema con los derechos de autor y se vieron obligados a buscar una alternativa. Así aparación el “Pirulin pin pon”, que pegaba a la perfección con los pasos de Pedro, el resto es historia. “La escena del baile salió por primera vez después de un fin de semana largo. Se había generado una gran expectativa porque durante todos esos días se había anunciado que se venía el pasito. Y cuando salió la vida me cambió. Esa vaina se volvió la locura”, confesó el actor en 2015 en CNN.

¿Cómo es su vida hoy?

A casi 20 años del estreno de aquel sensacional éxito, la vida de Miguel Varoni sigue ligada a la televisión, pero ahora detrás de cámara en Estados Unidos, donde se instaló después del descomunal éxito de su “Pirulino”.

Después de la ficción, la cadena televisión Telemundo lo incorporó con un importante contrato de exclusividad como una de sus principales figuras. Así llegaron nuevas producciones como “Te voy a enseñar a querer” y “La casa de al lado” (en ambas compartió set con su actual esposa), “Decisiones”, “Los Victorinos”, “Corazón Valiente”, “Maridos en alquiler”, entre otras.

“En el 2006, cambié mi contrato a director creativo de Telemundo, y hoy soy vicepresidente y director creativo de Telemundo Global Estudios”, contó el artista en diálogo con Infobae.

A los 55 años vive en Miami, donde trabaja por la subsistencia de una industria muy distinta a la que lo vio triunfar hace dos décadas. “No sé qué va a pasar pero mientras tanto, hay que seguir produciendo para todas las plataformas y contar historias”, confesó.

“Voy a volver a actuar porque la actuación es mi vida. Pero si tú me preguntas qué quiero, me estoy divirtiendo mucho en este nuevo rol”, agregó.

Miguel sigue casado con la actriz Catherine Siachoque y se muestra en las redes junto a su perro Yago. “Muchos me dicen que mi familia no está completa si no tengo hijos. Al final, para mí es más importante mi vida con mi esposa, no con mi esposa e hijos. Con los años y entendiendo que ya somos adultos dejaron de joder con eso”, cerró.