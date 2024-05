Patitos Kawaii: ¿De dónde surge esta moda y por qué todo el mundo los usa?

La moda es diversa y a veces difícil de descifrar. Lo que para algunos es fashionista, para otros no lo es. Sin embargo, no podemos hacer la vista gorda ante las tendencias no solo nacionales sino mundiales. Una de ellas es el patito kawaii, el accesorio que se usa en la cabeza y es furor en las calles.

Pegados a un ganchito que se usa en la cabeza, estos patos de goma se hicieron virales en redes sociales y ahora las grandes urbes del país lo adoptaron como ítem infaltable en sus looks diarios. Pero, ¿Cuál es su significado?

Todo comenzó a través de las redes sociales, cuando usuarios de México y Perú compartieron videos usándolos en la calle para salir, ir a trabajar o cualquier otro tipo de actividad. Vienen en cientos de modelos; con accesorios, vestimentas y otros diseños que personifican a los patitos y le otorga una determinada personalidad. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el patito Milei o el patito gaucho.

Más allá de lo estético, este accesorio tiene un valor simbólico que es justo destacar y ayuda a despejar las dudas en torno a esta tendencia: ¿Por qué la gente lo usa? ¿Quién lo creó? ¿Qué significa?

El origen del patito

Muchos le atribuyen esta tendencia al artista plástico holandés Florentijn Hofman, quien a lo largo de su carrera, hizo grandes esculturas hiperrealistas que exhibía en lugares públicos.

Artista holandés Florentijn Hofman Foto: @studioflorentijnhofman

Una de sus obras más famosas fue un patito de hule como los que usan los niños en la bañadera. Lo que hizo el artista fue mostrarlo al aire libre en lagunas y espejos de agua de distintas ciudades del mundo.

Esto explicaría por qué se hizo el proceso inverso: convertirlo en miniatura y usarlo como un accesorio en el pelo o en la ropa. Sin embargo, sigue sin esclarecer por qué se volvió tendencia.

Obra de Florentijn Hofman. Foto: @studioflorentijnhofman

Por otro lado, muchos atribuyen su origen a países asiáticos como Filipinas, en donde la gente comenzó a usarlos tiempo atrás. Sin embargo, aún no sabemos la razón.

¿Por qué los patitos en la cabeza se pusieron de moda?

La influencer porteña @lacurvadelamoda trajo a colación en sus redes una teoría que puede explicar por qué se masificó esta moda de llevar los patitos en la cabeza que muchos consideran infantil o grotesca.

Everett Rogers era un sociólogo estadounidense que creó la Teoría de Difusión de Innovaciones publicada en 1962. En pocas palabras, esta dice que existen “categorías de adopción”; es decir, perfiles de personas que adoptan las innovaciones.

Basta con solo preguntarle a algunas personas en la calle por qué llevan puestos los patitos para saber que en la cadena de las tendencias, copiar a otros es clave. Probablemente, quienes lo portan vieron a otros usando este accesorio, el mercado y la oferta de patitos favoreció el incentivo, y la persona se vio tentada a comprar uno.

Teoría de la Difusión de las Innovaciones: gráfico.

Rogers dice que existe un grupo de personas en la cadena que son los “innovadores”; es decir, quienes se animaron a salir por primera vez con los patitos kawaii en la cabeza. Los innovadores serán copiados posteriormente por los “adaptadores tempranos”, quienes consideran a los primeros prestigiosos y ejemplares.

Después, vendrán la “mayoría temprana” y la “mayoría tardía” que son los perfiles de personas que adoptaron esta nueva tendencia y constituyen el grueso de los usuarios que la consumen. En este punto, podremos decir que se ha masificado y que ya, a esta altura, los innovadores estarán buscando otras formas de diferenciarse del resto.

Finalmente, llega un grupo minoritario que adopta la tendencia cuando ya está en decadencia, y con ellos, muere. Este proceso puede llevar meses o años, dependiendo del alcance y la rapidez con la que se propague.

¿Qué significado tiene usar los patitos?

Kawaii proviene del japonés y significa tierno o adorable. En este sentido, caracteriza a este patito como un símbolo de alegría, buena vibra, felicidad y simpatía.

Kawaii proviene del japonés y significa tierno o adorable. En este sentido, caracteriza a este patito como un símbolo de alegría, buena vibra, felicidad y simpatía.

En un mundo colapsado por las nuevas tecnologías, la polución y la cultura de la productividad, miles de personas adoptaron este accesorio como una especie de refugio para quienes ven entre la multitud este patito rebotando en la cabeza de alguien.

Un recordatorio de que la vida pasa por otro lugar; por los momentos compartidos, por el aquí y el ahora. Y quizás, alguien con un mal día, ve uno de estos patitos por la calle, y recuerda qué es lo importante. Ese ese es el motor de esta moda.