Para las fiestas: regalos que alimentan el alma y el cuerpo

El final del año se aproxima, y como nunca antes, estamos deseosos de que termine, de celebrar la llegada de un nuevo año y poder hacerlo en familia. Si bien la tendencia general del distanciamiento social indicaría que podrían autorizarse las reuniones familiares, lo cierto es que aún no tenemos un panorama claro en ese sentido.

Pero con o sin distanciamiento, las fiestas están cerca y las ganas de agasajar a nuestros seres queridos también.

Entre las particularidades del año, están la enorme cantidad de personas que lanzaron un emprendimiento o comenzaron un negocio que, lejos de decaer con la flexibilización de las reuniones, están más vigentes y con mejores ofertas que nunca.

Así es como algunos de estos productos, de excelente calidad y a precios inmejorables, caen como anillo al dedo para regalar y regalarse para fin de año.

En esta edición nos enfocaremos en los “box” o cajas de regalo, con contenidos de gastronomía y bodegas, productos artesanales y de alta gama.

Cajas hechas con amor

Una de las primeras en imponer esta tendencia es Rosario Díaz Araujo, quien desde Almacén Divino presenta mes a mes cajas con productos “para la alacena” y recetas en la que se pueden utilizar.

Esta modalidad estuvo presente todo el año, pero con la aproximación de las fiestas, renueva su invitación a enviar un regalo más que original: “Hemos preparado tres opciones para mimar a nuestros colaboradores, proveedores y familia en este año tan especial.

Mix de ingredientes y delicias

Una propuesta hecha con ingredientes reales, sin químicos ni conservantes, sabores deliciosos y precios lógicos” explica Rosario Díaz Araujo, chef y emprendedora de larga trayectoria en la provincia.

Sus Cajas Paz, Felicidad y Divina cuenta con productos artesanales entre los que encontramos pan dulce artesanal de frutos secos y chocolate amargo, carrot cake, budín de naranja y frutos secos, biscotti de almendras, pesto de tomates secos y oliva, pasta de garbanzos (Hummus), paté de hongos, focaccia de oliva, romero y sal marina, garrapiñadas de nueces especiadas y turrón de almendras.

Además viene acompañada de vinos de bodegas premium y otro tipos de bebidas como aperitivos y cervezas. Los precios oscilan entre 1.400 pesos y 3.200 pesos, dependiendo de la cantidad de productos que contengan.

Almacen Divino está en Instagram, desde donde puede recibir pedidos.

Libros, discos y vinos

Para los amantes del vino, la literatura y la música, una buena alternativa es la que presenta Casa Montenegro, con dos propuestas de cajas de vinos variados de las mejores bodegas mendocinas y muy buenos exponentes de otras provincias.

Boquitas Pintadas, y Vinos de la Buena Memoria son los nombres de estas selecciones que contienen vinos cosecha 2016 a 2019, de Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Petit Verdot, Rosé y Chardonnay de bodegas mendocinas junto a exquisitos Torrontés y Cabernet Sauvignon tucumanos.

Vinos de la Buena Memoria se conjuga con recomendados de cine, música y literatura (foto: María José Navarro Sardá).

Los precios oscilan entre 1.800 pesos y 2.500 pesos por caja (cada una contiene 6 botellas de distintas variedades y bodegas) y se entregan a domicilio.

Para quienes desean hacer un regalo de menor cantidad de variedades, también tienen propuestas de dúos de Malbec, mixtos y blancos por 700 pesos, y tríos combinados de 1.000 pesos.

Pero además tienen un catálogo muy selecto de músicos y obras que en Mendoza no se consiguen. Sellos de alta calidad, discos únicos, que pueden convertirse en un regalo increíble. Al igual que la opción literaria con libros de ficción, ensayos, crónicas, investigación, dramaturgia, literatura infantil y juvenil, provenientes de circuitos de distribución que en Mendoza no existía hasta ahora. “Es que esas ediciones provienen de sellos de altísima calidad, y un cuidadoso criterio curatorial, que no encontrarás en las librerías de la provincia” explica María José Navarro Sardá, una de las socias.

A Casa Montenegro la pueden encontrar en Facebook o en Instagram.

Para jóvenes con buen gusto

Una propuesta joven y super interesante es la que presenta Mundo Delicatessen, con cajas descontracturadas y a precios muy accesibles.

Cinthya Lozada y Natalia Rossi, socias en este emprendimiento nacido en pandemia, tienen tres opciones para toda ocasión: Box Premium, Classic y Mini Box, conteniendo papas Pringles; cervezas artesanales premium -de Mendoza-; cervezas industriales; mix salado cervecero; conservas provenientes de una empresa de Junín, poco conocidas en Ciudad pero de excelente calidad; chocolates y bombones de frutos bañados en chocolate; y panificados saborizados.

Para estas fiestas también prepararon una opción especial, con una promoción para navidad. “Es para las personas que tienen que hacer varios envíos. Hicimos algo mucho más económico: una caja con cuatro productos: papas chicas, una cerveza artesanal, una conserva y el mix cervecero”, explica Cinthya.

Conservas deliciosas y artesanales.

Los precios van desde 900 pesos a 1.900, dependiendo del tipo de caja y el contenido.

Mundo Delicatessen se encuentra ubicado en Jesus Nazareno, -Maipú- y en El Challao, -Las Heras-. “Hacen entregas a domicilio en Capital y alrededores sin cargo. En las zonas más alejadas de Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén y el resto de los departamentos del Gran Mendoza tiene entrega con cargo” detalla su dueña.

Mundo Delicatessen cuenta con un perfil en Instagram, desde donde recibe pedidos y consultas.

Para los dulceros

Una excelente opción es un regalo de La Tati, un emprendimiento de Marta Rodríguez, quien inició hace mucho la fabricación de bombones a base de frutos secos y frutas desecadas bañadas en chocolate semiamargo.

Chocolates y bombones para los dulceros.

“Comencé buscando una alternativa saludable, y empecé haciendo higos desecados bañados en chocolate”, cuenta Marta, quien rindió varios exámenes en casas de altos estudios, y pudo realizar la certificación de calidad en el Área de Desarrollo de la Municipalidad de Guaymallén, que además le otorgó marca de aprobación y registro municipal.

Todo esto es con motivo de su participación en La Ruta del Artesano, que agrupa a los artesanos y emprendedores de ese departamento.

“Luego empecé a hacer nueces, almendras y pasas chocolatadas. Y los bombones solo contienen el fruto y el chocolate puro, sin conservantes ni aditivos agregados” explica Marta.

La Tati tiene página en Facebook y también realiza envíos a domicilio.