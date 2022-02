Nicole Neumann se descompensó en plena grabación de “Los 8 Escalones” y preocupa su estado de salud

Tras unas intensas vacaciones en Europa junto a su novio Manu Urcera, Nicole Neumann regresó la semana pasada a “Los 8 Escalones” y, al parecer, todavía le cuesta ponerse al día, ya que este miércoles tuvo que ser asistida por los médicos del canal al sufrir una descompensación.

“Se descompuso Nicole Neumann en la grabación de Los 8 escalones. Aparentemente le bajó la presión. La atendió un médico de la productora y ya está bien pero no pudo quedarse”, informó el periodista Pampito en su cuenta de Instragam.

El posteo de Pampito en Instagram sobre la salud de Nicole Neumann

A raíz de este hecho, la conductora no pudo completar con la emisión del programa de Guido Kaczka y regresó a su hogar para realizar reposo y poder reponerse del mal momento sufrido.

A pesar de lo ocurrido, la presentadora publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que muestra su look para la emisión del miércoles 16. Todavía no salió a referirse de lo ocurrido a pesar de los preocupantes mensajes de sus seguidores.

Aunque no se conoce si la modelo se encuentra esperando un hijo, hace unas semanas que crece fuerte el rumor de que tanto Neumann como Urcera podrían agrandar la familia, ya que hay testigos que aseguran haberla observado salir de una clínica especializada en tratamientos de fertilización.

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’”, se había sincerado Nicole tiempo atrás, cuando sus tres hijas con Fabián Cubero se enteraron que su padre tendrá un hijo junto a Mica Viciconte.

: “Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, remarcó hace ya un tiempo al respecto y sentenció: “Ellas siempre quisieron un hermanito. Así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío. No les basta”, reveló. Y añadió: “Me dicen ‘mamá, queremos tener un hermanito tuyo’. Y yo les digo ‘bueno, vamos a ver, chicas’”.