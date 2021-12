Nicole Neumann reveló que sus hijas le hicieron un insólito pedido tras el embarazo de Mica Viciconte

Hace unas semanas en “Masterchef Celebrity 3″, Mica Viciconte, anunció que espera su primer hijo con Fabián Cubero. Tras esta situación y mientras la pareja muestra en televisión y en redes toda su felicidad, Nicole Neumann fue consultada sobre la situación y reveló el insólito pedido de sus hijas.

“Ellas siempre quisieron un hermanito. Así que están chochas. Igual, me siguen pidiendo el mío. No les basta”, dijo la modelo en diálogo con Intrusos. Me dicen ‘mamá, queremos tener un hermanito tuyo’. Y yo les digo ‘bueno, vamos a ver, chicas’”, agregó Nicole picante, como siempre.

Hace algunos días la mamá de Allegra, Sienna e Indiana se sinceró respecto de sus ganas de tener un hijo con su pareja, Manu Urcera. En Los Ángeles de la Mañana, Maite Peñoñori dio la información de que la panelista de Los ocho escalones del millón estaba encarando un tratamiento para ser mamá a los 41 años.

“Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz. Nicole Neumann quiere ser mamá con él y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, señaló Peñoñori en el programa.

En tanto que en una entrevista con Implacables (El Nueve), la modelo habló del tema. “Qué se yo, no es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento”, contestó sin ánimos de ahondar en su intimidad.

“Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”.

Días atrás, Nicole regresó de una escapa romántica en Punta del Este y aseguró que hicieron “de todo” es sus mini vacaciones. Y respecto a su relación reflexionó: “Hay que vivir el día a día pero es todo amor, todo positivismo, cariño”.