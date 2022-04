Marcela Muñoz presenta su nuevo libro de poesías “Ese vino que vino por mí”

Marcela Muñoz tiene una extensa carrera literaria. Con una docena de libros en su carrete y considerada como una de las best sellers mendocinas, la escritora se aventura una vez más en el mundo de la poesía y dedica su cuarto libro en este género a un compañero más que fiel: el vino.

“Comprendí que el Universo del vino era tan grande como pequeño. El universo del vino es tan femenino, es tierra, hilera, botella, uva, parra, etiqueta, helada, montaña, y su masculino es él, el vino”, dice la escritora cuando conversaba con Los Andes.

La obra fue publicada en enero de 2022 y fue declarada de interés por el Senado. Será presentada oficialmente mañana en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco de San Martín. La velada transcurrirá de 19 a 21 horas y promete ser una noche dedicada en su totalidad a la cultura.

Marcela Muñoz presenta su libro.

Junto a ella, se expondrán las muestras fotográficas de Rosmarie Derimais, las cuales forman parte del libro, y Gabriela Areválo. También se suma la actuación artística de Tomás Pez.

“Vamos a celebrar el viernes 22, vamos a escuchar poesía un ratito. A lo mejor te alivia una pena, te inspira y salís corriendo a amar porque esa metáfora te atravesó, o esa licencia literaria una nochecita de abril te encontró borracho de alegrías”, dice la escritora e invita a los amantes del vino a celebrarlo mediante la poesía.

Ese vino que vino por mí

La experiencia, los buenos y malos momentos, la vida, los recuerdos, las conexiones, “el infinito tal vez”. Así describe un poco su autora esta obra, que propone desde la poesía rendir un memorable reconocimiento a una bebida tan digna y característica de la provincia.

Sin caer en el cliché, en lo básico o burdo, Marcela logra detallar la esencia del vino, aquel compañero fiel, que invita a todo un ritual. Tal es su devoción a él, que no es la primera vez que la escritora dedica sus palabras a conmemorarlo.

“Desde niña tuve la posibilidad de que se me inculcara la lectura y la escritura y el tema del universo del vino siempre venía contado por largas historias por mi padre”, revela.

Esta no es la primera vez que Marcela dedica sus líneas al vino, ya que lo considera "poesía en sí mismo".

“Cuando escribí mi primer libro Vino la poesía, quise celebrar justamente ese Universo que me llevó a otros, como conocer a Camilo Aldao por el poema Brindis, y por un brindis se conocieron Susana Bombal (tía abuela de Camilo) y Jorge Luis Borges”.

En cuanto a este nuevo trabajo, titulado Ese vino que vino por mí, la escritora lo describe como “un puñado de poemas que me bendicen desde un más allá de aquellos que ya no están físicamente en este mundo pero que han dejado una huella, una marca, un destino”.

En su percepción, el vino une, une familias, une amigos, une a amores. “Unidos por un Malbec, un Merlot o un espumante”.

- ¿Por qué elegiste el vino como temática para tu poesía?

Escribir poesía al vino es también inevitable porque el vino es poesía en sí mismo, lo que no te puedo asegurar quién llega primero si él o ella. La mayoría de los escritores, los poetas han escrito sobre el vino porque es una metáfora perfecta para cualquier género.

Hay en el universo del vino, en la moda del vino de las bodegas, cosas etéreas, volátiles, que pasan rápido, porque es rápida la necesidad de la información que se lucía en medio segundo.

Portada de Ese vino que vino por mí.

- ¿Quiénes formaron parte de este libro?

Al menos en este libro varias personas tuvieron que leerlo sí o sí ya que, el que auspiciaba, elegía su poema y debajo va su nombre. También de algunas bodegas como Lagarde, Anaia, A16 que tienen su propio poema porque he probado sus vinos y me han inspirado. ¡Porque arte y empresa si pueden llevarse bien! Los países desarrollados este concepto lo tienen tan incorporado que genera trabajo, turismo cultura...es lo sensible de saber vivir.

El auspicio es la única manera de poder publicar en Mendoza y yo tengo mucho por agradecer a los que siempre me acompañan como Duberli Giuliani Lucy Pujols de Pescarmona, mis amigos, conocidos profesionales, desde el primer libro siempre presentes.

- ¿Qué significa para vos escribir?

Para mí escribir es una celebración, una celebración de la palabra donde es imposible escapar de ese impulso y necesidad de que tome vuelo y vaya y vuelva cuántas veces quiera en mi conciencia y mis inconciencias dónde me apodero de ellas las escribo y después dejan de ser mías, para ser de quién la necesite.