La Cruda: el podcast de Migue Granados que conquistó por completo Spotify

Desde OnlyFans y prácticas swinger, hasta trata de personas y las experiencias de un médico forense. Para muchos, la forma en la que Migue Granados encara sus entrevistas puede sonar un poco impactante, aunque ese es el condimento principal de La Cruda.

Conocido por su humor ácido, su falta de tacto a la hora de abordar temas delicados o tabúes, Migue Granados puso en juego sus atributos para ponernos en frente uno de los podcast más interesantes y desafiantes de la plataforma.

Porque no tiene pelos en la lengua, no tiene miedo de preguntar todas y cada una de esas preguntas que aparecen espontáneamente en su cabeza, y también en las de sus oyentes. Lo políticamente correcto no existe, no hay límites.

La esencia de La Cruda

“Siempre me gustó hacer preguntas, quizás algunas de más. Más que nada para absorber datita y después en una reunión social hacerme el que sé de algo. También siempre me gustó conocer historias distintas, cuanto más distintas o más conmovedoras, mejor. De chusma, obvio”, comienza narrando en cada episodio la inconfundible voz de Migue.

La tensión no tiene lugar en este espacio, los entrevistados, de primera, van listos para toda clase de preguntas. Porque como continúa diciendo él, “de esto se trata La Cruda, charlas cara a cara con personas que tienen cositas lindas, feas o muy feas para contar, sin reglas, sin caretas y sin vergüenza”.

El podcast despierta un mar de sentimientos en el oyente. Podrán ser sus temáticas, las historias que hay detrás de cada uno o, simplemente, la empatía de ponerse en los zapatos del que está siendo entrevistado. Porque no es fácil, no todas son vivencias alegres.

Migue Granados triunfa en Spotify con su podcast "La Cruda".

Es más, en su mayoría, son historias que llegaron a buen puerto después de un largo y tendido sufrimiento. Porque no va a lo simple, no va a lo cálido, Migue va directo al hueso y ahonda en esos temas que muchos no nos atrevemos a cuestionar o indagar.

La Cruda logra generar un profundo sentimiento de intimidad entre el oyente y el entorno que se vive en el estudio. Porque el que está escuchando, del otro lado del auricular, entra de lleno en el tema, en el clima, en la conversación.

Migue logra adentrarnos en cada una de sus aventuras, repreguntando eso que al que escucha, comienza a picarle la curiosidad.

Cuando uno se suelta y comienza a andar en este camino encuentra, más allá de un podcast con curiosidades sumamente interesante, una compañía a través de la distancia. Una característica muy propia del podcast y la radio.

Sexo, enfermedad y más

Más allá de su conductor, que no es un punto menor a destacar, La Cruda atrapa por sus temáticas. Como dije anteriormente, no va a lo seguro.

Porque tenemos historias alegres o coloridas, como prefieran llamarlo, pero otros episodios calan hondo. Algunos son temas tabúes, incluso hoy en pleno 2022. Otros, son entretenidos, tangibles. Pero hay episodios que logran ponerte la piel de gallina y llevarte de lleno a un realidad que nunca imaginamos poder ver desde adentro.

Migue Granados triunfa en Spotify con su podcast "La Cruda".

Desde la historia de sobrevivientes de Cromañón, Malvinas o de la dictadura, a la experiencia de transitar el HIV, el cáncer o sufrir un ACV; pasando por las vivencias de una famosa con Nazarena Vélez o la experiencia de Santi Maratea como influencer, llegando hasta Marito el swinger o los trabajos que un médico forense realiza ante una muerte.

Las conversaciones impactan. ¿Cómo podrían no hacerlo? La propuesta nos invita a reflexionar, a aprender desde la ignorancia. Eso hace Migue, cuestiona a sus invitados y se cuestiona a él, como si por primera vez escuchara cada uno de esos conceptos. Porque en este podcast, el entrevistador deja en evidencia que es más enriquecedor escuchar que hablar.