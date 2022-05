Green Day en Argentina 2022: cuándo es, dónde comprar entradas y precios

Green Day regresará en septiembre de 2022 a Argentina con un nuevo recital y tendrá como invitado de lujo al artista británico e ícono punk Billy Idol.

El show de la banda estadounidense conformada por Billie Joe Armstrong (guitarra y voz), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería y coros) será el 11 de septiembre de 2022 en el estadio de Vélez Sarsfield, Buenos Aires.

Green Day es una de las bandas más exitosas de rock y punk de la historia. Desde los 90, el grupo estadounidense lanzó 13 álbumes de estudio (el último, “Father of All Motherfuckers” en 2020), vendió más de 70 millones de copias y ganó cinco premios Grammy, entre otros galardones.

Temas populares como “American Idiot”, “21 Guns”, “Wake Me Up When September Ends” y “When I Come Around” marcaron un estilo único en la industria.

Green Day vuelve a Argentina: dará un show en Vélez (Gentileza)

El trío suena hoy revitalizado, más como “recién llegado hambriento que reclama su lugar”. Desde junio de 2021, Green Day se embarcó en una gira mundial por estadios, “The Hella Mega Tour”, con Fall Out Boy y Weezer.

La visita a Argentina con Billy Idol sucederá a cinco años de la última presentación, también en Vélez.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Green Day en Argentina 2022?

Las entradas para el show de Green Day en Vélez se pondrán a la venta:

26 de mayo , a las 12: preventa BBVA y tres cuotas sin interés.

Exclusiva para clientes BBVA con tarjetas Visa Crédito y Mastercard emitidas en Argentina.

30 de mayo, a las 12: venta general. Visa débito y crédito, Mastercard débito y crédito, Maestro, Naranja y Amex (emitidas en Argentina). Visa Crédito y MasterCard crédito (internacionales).

Los tickets podrán adquirirse a través de www.livepass.com.ar.

Desde la producción aclararon que no habrá boleterías presenciales habilitadas, sino que será solamente en la web.

Green Day vuelve en Argentina 2022: dónde toca y precios de las entradas (Gentileza)

El show es apto para mayores de 4 años. Menores de 14 años ingresan con un adulto. Todos los asistentes abonan entrada.

Precios de las entradas de Green Day en Vélez 2022

Campo con acceso a cabecera: $9.000

Platea preferencial: $14.500

Platea: $10.000

Platea alta: $7.600

*Adicional: cargo por servicio web.