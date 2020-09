Esmeralda Mitre y el falso positivo del escándalo

Si algo le faltaba a Esmeralda Mitre es tener Covid-19. Cada aparición de la actriz en la televisión es motivo de algún escándalo, pero ahora trascendió el peor rumor.

Según afirmó el periodista Jorge Rial, la actual participante del “Cantando 2020” dio positivo a un hisopado, con fecha del 27 de agosto, y al día siguiente se presentó con síntomas en el estudio de LaFlia.

El periodista dio la noticia con la prueba de los resultados y generó un escándalo en el ambiente televisivo y las redes sociales. Todo indica que la actriz hizo caso omiso al resultado del test, fue a trabajar y al parecer también se negó a usar el tapabocas dentro del estudio de grabación.

El resultado del estudio que mostró Rial en la cuenta de Twitter señala que Esmeralda dio positivo en COVID-19 el jueves 27 de agosto, pero además detallan que comenzó a tener síntomas el día 23 e hizo una primera consulta médica el 24 de agosto.

Lo extraño sucedió pasado el mediodía de ayer, porque en el sistema de salud figuraba que el test de la actriz dio negativo. En ese periodo de tiempo, Esmeralda Mitre se comunicó con la producción de Intrusos para mandar el certificado que ahora sí figura como “negativo”.

En la productora de Marcelo Tinelli parece que no dan pie con bola. El humor se corta con un cuchillo y ante las dudas de la versión de Mitre, al parecer someterán a un nuevo hisopado a todos los participantes y equipo del “Cantando 2020”.

La actriz se pronunció con una historia en su red social de Instagram y la leyenda: “Por favor dejen de publicar mentiras”. Y en la siesta habló en vivo en el programa “Mujeres” para aclarar lo sucedido.

“Me parece muy grave que hayan alterado un estudio. Yo jamás me hice un hisopado en ese lugar. Yo fui a ese instituto por otro motivo. Yo me hice el hisopado el 27 de agosto, porque mi coach había estado en contacto con alguien que tenía Covid. Entonces por las dudas me hice el test, pero no tuve síntomas de nada. Y yo hubiese avisado a la producción en caso que me diera positivo, no se puede jorobar con la salud de la gente”, aclaró la actriz en comunicación telefónica con el magazine del canal.

¿Fue un falso rumor y metida de pata de Jorge Rial? Lo cierto es que los entredichos que desató el ocultamiento del test de Covid-19 es la gota que rebalsó el vaso con Esmeralda Mitre, que está en la cuerda floja del ciclo. Después de reiterados enfrentamientos con el jurado, un puntaje bajo en sus actuaciones, su actitud caprichosa y rebelde en la pista, se suma este rumor que perjudica a todo el

La pandemia no da respiro en El Trece

Mientras el mundo del espectáculo se encuentra paralizado desde hace cinco meses, los canales de televisión han vuelto a su programación habitual, con el estreno de distintos programas. Pero aunque se cumpla el protocolo, el coronavirus no da tregua.

La actriz y conductora Claudia Fontán dio positivo al hisopado y tuvo que interrumpir su salida en “Mujeres”, uno de los programas de LaFlia que estrenó la semana pasada en la siesta de El Trece. Y por este caso, la producción aisló y sometió a un test a Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti, las otras tres conductoras del ciclo.

En su reemplazo Roxy Vázquez, quien acaba de cumplir la cuarentena tras sufrir la enfermedad, estuvo acompañada por Flor de la V, Sandra Borghi y Luli Fernández, en reemplazo momentáneo de sus coequipers.

Otro de los casos positivos de Covid 19 en la televisión es Guido Kaczka. El conductor de “Bienvenidos a Bordo” se sometió a un hisopado, dado que es compañero de Fontán en radio La Cien.

Al compartir el ámbito de trabajo Kaczka se contagió el virus y por estos días dejará su actividad laboral hasta que se recupere. Aunque desde el canal confirmaron que el ciclo continuará al aire, porque tienen varios programas grabados.