Hay algo que empieza a cambiar en los looks de media estación: el foco del outfit vuelve a subir, pero de una forma distinta. Ya no se trata de sumar capas de collares ni de resolver todo con un pañuelo. En 2026, el cuello se transforma en tendencia con un recurso más integrado a la prenda.

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El cuello alto estructurado , también conocido como built-in neck o cuello protagonista. No es un accesorio en el sentido clásico. Es parte del diseño. Y ahí está justamente la clave del cambio.

Durante años, los accesorios para el cuello funcionaron como un agregado: algo que se pone y se saca. Pero el otoño 2026 propone otra lógica.

Según Vogue, una de las claves de la temporada es la vuelta de prendas que ya incorporan volumen y protagonismo en la zona del cuello, desde tapados con cuellos envolventes hasta sweaters y tops con terminaciones altas y marcadas.

Eso hace que el accesorio deje de ser necesario. El cuello ya está resuelto desde la prenda.

El fin de los collares y pañuelos este es el accesorio para el cuello que será tendencia en el otoño 2026 (3)

Cómo es esta nueva tendencia

El denominador común es bastante claro: cuellos altos, amplios o con estructura, que enmarcan la cara y reemplazan cualquier otro complemento. Pueden aparecer en:

Sweaters de punto con cuello protagonista

Tapados con solapas grandes o cuello envolvente

Tops con terminaciones altas y firmes

Prendas con efecto bufanda integrada

La diferencia con una polera clásica está en la intención. No es solo abrigo: es diseño. Hay volumen, caída y un foco visual claro en esa zona.

El fin de los collares y pañuelos este es el accesorio para el cuello que será tendencia en el otoño 2026 (1)

Por qué empieza a imponerse

Este cambio también responde a una necesidad práctica. Menos accesorios implica menos decisiones. En una temporada donde la moda busca verse más pulida y menos recargada, este tipo de prendas resuelve el look sin sumar capas innecesarias.

Además, hay una cuestión estética: el cuello estructurado genera una silueta más fuerte, más elegante y más actual. Incluso con un outfit básico, logra ese efecto de “look pensado” que antes se buscaba con collares o pañuelos.

El fin de los collares y pañuelos este es el accesorio para el cuello que será tendencia en el otoño 2026 (1)

Cómo llevarlo en la vida real

La forma más fácil de adoptarlo es simple: elegir una prenda que ya tenga ese detalle y dejar que haga todo el trabajo.

Un sweater de cuello alto con jean, un tapado con cuello envolvente sobre un pantalón sastrero o un top cerrado con falda midi ya funcionan por sí solos.