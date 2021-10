“El Desfile”: un paseo glamoroso y teatral en homenaje a la moda francesa

Entre una pasarela con modelos de notables diseñadores de la historia francesa y una performance escénica. Así es “El Desfile”, dirigido por Pinty Saba; un homenaje a los 100 años de la moda francesa que se desplegará en el Auditorio Ángel Bustelo en coproducción entre la Alianza Francesa de Mendoza y el Teatro Las Sillas, en el marco de “Viví Francia 2021″.

“El desfile” no solo exhibirá los modelos emblemáticos de 13 diseñadores, reversionados por artistas argentinos, sino que al mismo tiempo relatará la importancia social de los mismos y la vida de estos diseñadores: Paul Poiret, Cocó Chanel, Cristian Dior, Yves Saint Lorent, Elsa Schiaparelli, Pierre Cardin. Madame Gress. Madeleine Vionet, Hubert de Givenchy, Balenciaga. Courreges. Paul Gaultier y John Galliano.

Las prendas, con un diseño de la expertísima vestuarista Victoria Fornoni, se lucirán en los cuerpos de más de 20 artistas de diversas disciplinas (performers, coreógrafos, directores de escena, vestuaristas, músicos y cineastas) que acompañarán a estos atuendos emblemáticos con situaciones teatrales que remiten a sus creadores y sus contextos.

Este acontecimiento performático que, en apariencia es un desfile de moda de alta costura, en realidad es más que eso, pues a través de la reversión de dos modelos diferentes por cada diseñador y a partir del lenguaje del teatro danza y del audiovisual, indagará en la razón de esa creación y la vida de estos verdaderos artistas y diseñadores que han revolucionado no solo el mundo de la moda sino la vida de la gente en el último siglo.

La idea de Saba no tiene antecedentes en la provincia y se propone como un puente cultural entre Francia y Argentina. Hablamos con ella para que nos brindara más detalles sobre esta particularísima puesta.

"El desfile", la performance creada por Pinty Saba para homenajear a la moda con el arte escénico.

- ¿Por qué elegiste estos 13 diseñadores de un universo tan amplio como es el del diseño francés?

- La verdad es que estos trece diseñadores que elegí fue en función también de la impronta que de ellos nos ha llegado a nosotros, como argentinos, como latinoamericanos. Porque quizás si uno no está en ese mundo no todos los diseñadores te resuenan. Incluso en esta selección hay algunos que no son exactamente franceses, como Pierre Cardin o como el mismo John Galliano pero que han hecho toda su carrera en el contexto de la moda francesa.

- ¿Qué aspectos de la vida y la obra de cada uno de ellos se resaltan en la puesta?

- Cuando me puse a investigar en un primer momento muchas personas, y yo creo que estaba dentro de ese núcleo de gente, la moda me parecía algo banal y si bien es cierto que la moda tiene un costado muy comercial, sin embargo estos son verdaderos artistas. Elegimos algunos modelos que eran icónicos para hacer una reversión, y la propuesta es también repensar qué significaron esos diseños y, al mismo tiempo, ver si podíamos a través del vestuario hablar de ese diseñador. Y rescatar cosas que son significativas o anecdóticas.

La directora y creadora de "El Desfile", Pinty Saba.

- ¿Cómo ha sido el proceso de trabajo y creación de esta idea que no tiene antecedente en la provincia?

- El proceso de creación ha sido muy interesante porque me ha metido en un mundo que desconocía y poder crear y aprender al mismo tiempo creo que es fascinante. Fuimos entre todos aportando para ver cómo contar esa idea que yo tenía. Y así se fue armando cada una de las escenas. Y es interesante porque no son los vestuarios originales sino reversiones que hacen referencia al original; con sus detalles creados por Victoria Fornoni.

En este tránsito artístico y cultural que se podrá disfrutar en el Bustelo actúan los performers Augusto Pachman, Valentina Mocoroa, Camila Jardel, Lucas La Rosa, Gabriel Vazquez, Brunela Corátolo, Martina Lecea, Emilia Fernandez, Pachi Paez y Marina Sananes.

El despliegue contempla además utilería mayor y menor, a cargo de Emir Vanella y Alejo Lepe. Coreografías propuestas por Charly Chacon y Rubén Villegas, la música en vivo de Josue Geredús y Andrea Fernandez y las visuales de Friky Studio.

La cita es el 4, 5 y 6 de noviembre a las 21, en el Auditorio Bustelo. Entrada: $1000. Repite el 11 de noviembre en Bodega Caro.