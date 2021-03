El comienzo de la cuarta fase: Marvel apuesta a las series para ganar terreno en las plataformas

Tras un año de postergar estrenos en donde los cines estuvieron cerrados y la plataforma de Disney aún no desembarcaba en Latinoamérica, los productores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) apostaron a expandir las historias de sus personajes a otros formatos.

Por primera vez en la historia de la saga, dos personajes tuvieron su propio despiece en una serie de nueve capítulos que cada semana estrenaba una nueva entrega, saciando la abstinencia de los fanáticos hasta la llegada de Black Widow a los cines programada para mayo de 2021.

Los primeros en tener su protagonismo fueron Wanda Maximoff y Vision, dos personajes que si bien conocemos sus orígenes, hasta el momento no habían tenido un desarrollo digno de lo que ocurrió luego de los hechos que se desencadenaron en Endgame.

La serie fue un éxito, no sólo porque cumplió con las expectativas de los fanáticos, sino porque su director Matt Shakman y su guionista Jac Schaeffer se arriesgaron a darle una paleta de colores y un tono muy diferente a lo que acostumbramos a ver en el UCM.

Disney+ está dispuesto a apostarlo todo y ha invertido en producir series que desplieguen la historia de personajes que en las películas han tenido papeles más bien secundarios en relación a otros como Iron Man, Capitán América o Thor.

Así fue que tras la finalización de este primer adentramiento a la series, el próximo viernes llega a la plataforma Falcon y el Soldado de Invierno, la historia de dos personajes ligados al Capitán América y que luego de su partida, asumen sus responsabilidades.

¿Qué narrará la nueva serie de Marvel Studios?

La cuarta fase de la industria de superhéroes más importante de la historia ha llegado. Luego de dejarnos icónicos personajes, historias, momentos y películas que quedaron en una época pasada, este es el año que da inicio a una nueva oleada de oportunidades para los fanáticos de Marvel.

The Falcon and The Winter Soldier llega el viernes 19 de marzo y es la segunda serie que ofrecen en la plataforma. En esta oportunidad, Sam Wilson y Bucky Barnes serán los protagonistas de una tira que relata los sucesos de ambos personajes luego de haber asumido el legado del Capitán América, como vimos al final de Avengers: Endgame.

Tras los sucesos de Endgame, seguiremos el futuro de los personajes arraigados al Capitán América.

Sabemos que ambos aparecieron por primera vez en la segunda entrega de Capitán América, allá por el año 2014. A partir de ahí, tanto Falcon como el Soldado de Invierno se volvieron dos personajes que a donde fuera Steve Rogers, ellos estarían. Ahora llega su momento de asumir la responsabilidad que implica el escudo del Capitán y la destreza que se requiere para mantener la paz.

De acuerdo con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, la mini-serie de seis episodios protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan hará énfasis en el pasado de Sam y de cómo esto afecta su posición como Falcon en un mundo post-Endgame.

Algo que resulta fundamental y hasta inevitable es el desarrollo del personaje de Sam, ya que fue él quien recibió el escudo de parte del viejo Steve Rogers, lo que lo convierte en una pieza clave y es muy poco lo que sabemos de su personaje.

Pero además también estará centrada en la relación de amor odio entre sus protagonistas. Se trata de un thriller con una trama completamente de espionaje, que seguramente no solo enfrentará a los protagonistas contra los villanos que quieran terminar con ellos, sino que lucharán contra el gobierno y perseguidos por cuentas pendientes del pasado.

WandaVision, una entrega que generó satisfacción y algunas críticas

Durante las últimas semanas no se ha dejado de hablar de esta entrega que cuenta lo que sucedió con la Bruja Escarlata luego de la muerte de Vision, sus orígenes y la magnitud de sus poderes. Y es que fue una de las revelaciones que trajo esta nueva etapa del UCM en donde, diferente a lo que acostumbramos a ver, basando su columna vertebral en las sitcoms norteamericanas, series con las que Wanda creció y plasma en Westview, su mundo creado bajo sus propios poderes. No es hasta el capítulo tres en que se hacen visibles los conflictos que vienen ligados la trama.

La historia de su niñez, los experimentos que la llevaron a tener contacto con la gema del infinito y su dolor por la pérdida de Visión son algunas de las secuencias que vemos en las series.

Sin dudas, estos nueve capítulos dejaron al descubierto que la Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos que se asoma en esta nueva fase. Vemos cómo desde su misma pena y dolor creó un mundo basado en comedias televisivas de diferentes épocas donde su vida con Vision era perfecta, hasta que sus planes comienzan a torcerse. Aunque no nos explayaremos en lo que cuenta la serie, sino lo ésta nos dejó.

Es algo inevitable. La serie terminó y las teorías no tardaron en aparecer. Se ha hablado de una unión que ya hace tiempo se espera y que quizás esté cerca: el UCM junto a los X-Men. Esto se desprende principalmente por la aparición de Quicksilver, el hermano de Wanda, interpretado por Evan Peters quien le da vida en los X-Men y no por el Aaron Taylor-Johnson a quien ya vimos junto a ella en la filmografía de Marvel. Aunque finalmente, cuando se revela la identidad del supuesto Pietro, esta teoría se cae, lo que lleva a pensar ¿por qué poner a un actor que puede generar confusiones a este nivel, si no hay planes de darle al público aquello que esperaban recibir?

¿Será que Pietro conectará ambos multiversos: X-Men y UCM?

También sabemos que Wanda estará en la próxima entrega de Doctor Strange y que por el momento, se considera que la bruja tiene un poder superior al del hechicero supremo. Además, ambos se encuentran en veredas opuestas en cuanto a la magia, lo que podría indicar que eventualmente Wanda tendrá algo de villana en las producciones que vienen.

Otro de los temas viene de la mano de la teoría en que Monica Rambeau se colocará como la próxima Capitana Marvel, ya que en la escena postcréditos de la serie vemos a un Skrull dándole el mensaje de que alguien tiene una misión para ella en el espacio, dando a entender que se acerca el reencuentro con Capitana Marvel.

Las teorías no dejan de florecer, los fanáticos tendrán tiempo para fantasear con lo que durante estas semanas han visto y especular con el futuro de los personajes.

Mónica podría convertirse en la próxima Capitana Marvel, ya vimos el florar de sus poderes y esperamos que en la próxima entrega de la heroína veamos su destino.

Algo muy interesante de remarcar es el protagonismo que logró obtener un personaje femenino de la saga ya que, de por sí, no han tenido gran despiece. Es recién en Capitana Marvel en que un filme se centra puramente en una mujer. Por su parte, la historia que desarrolla la vida de Wanda ha sido de las más aclamadas del último tiempo. Quizás se debe a un año de abstinencia, aunque no podemos dejar de admitir que fue un suceso histórico.

La vuelta a los cines y los próximos estrenos

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de la saga es retomar los estrenos en el cine. La pandemia nos dejó a medio camino con Black Widow, Los eternos y otros estrenos que se habían confirmado antes de que todo se cancelara por la situación mundial.

Hoy, a una semana de haber vuelto a la presencialidad de los cines, podemos soñar con que no sólo tendremos superhéroes en nuestro hogar sino que la pantalla grande también nos regalará nuevas aventuras.

Por lo que sabemos, algunas fechas ya están propuestas y lo que se espera es alcanzar a cumplir las metas que Disney se propuso para lanzar los tan aclamados estrenos. En principio, “Black Widow” llegaría para el mes de mayo a los cines, seguida de “Venom Carnage” previsto para junio, “Sang-Chi y la leyenda de los diez anillos” en julio, “Morbius” que espera su estreno para octubre, “Los Eternos” en noviembre, y la tan esperada tercera parte de “Spider-Man” que probablemente cierre nuestro año cinematográfico de Marvel.

Aunque la espera será larga, mientras tanto y como parte de su estrategia, tendremos el consuelo de que las series que se estrenan a través de la plataforma on demand. Lo próximo que veremos en materia de capítulos será todo una revelación: la serie de Loki, uno de los antihéroes más importantes del universo. La aclamada historia llega a principios de junio.

Para mediados de año se espera el estreno de “What if…? ”, la primera serie animada que se centra en diferentes héroes del UCM, y promete un espectacular multiverso, reimaginando conocidos eventos de las películas de forma inesperada.