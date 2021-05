De Susana Giménez a Diego Boneta: Paramount+ quiere conquistar el mercado latinoamericano

Cuando creíamos que la tan anunciada “Guerra del Streaming” ya estaba en pie de lucha y con los bandos conformados, el servicio Paramount+ llegó para tomar una parcela propia. Sobre todo en el público latinoamericano, educado sentimentalmente en los canales de televisión de cada país, de donde salen los famosos y los formatos que más cariño despiertan.

Por ejemplo: ¿Cómo no permitirse ver de cerca el crecimiento de Mirko , el bebé más famoso de la Argentina, que llegó a ganar el Martín Fierro Digital con apenas un año? ¿Cómo no ver lo nuevo de Susana Giménez , quien se anima de una vez por todas a migrar al streaming? ¿O cómo no espiar la vida cotidiana de Pampita Ardohain, cuyos noviazgos, rupturas y desplantes marcan la agenda del chimento?

La plataforma que pertenece al grupo ViacomCBS (el conglomerado que también es dueño de Telefe , entre otras marcas) anunció recientemente una batería de proyectos colosal. Contenidos protagonizados por personajes conocidos y queridos, y además con una vuelta de tuerca tan original, que no está lejos de que se vuelvan en los éxitos de los próximos meses, especialmente desde octubre.

Además, hay que destacar que los títulos no son solo producidos en nuestro país, sino que están pensados para un público continental, al punto de que los principales aliados son dos superpotencias del entretenimiento televisivo como México y Brasil. Pasemos a ver.

Susana está de vuelta

En esta expansión de Paramount +, la principal figura de Telefe era una ficha que había que poner a jugar. Tanto así que Susana Giménez, la “diva de los teléfonos”, ya tiene asegurado su debut en el streaming.

El programa se llamará “ Susana, invitada de honor ”, una suerte de reality en el que visitará a distintas amistades y personalidades del ámbito internacional en sus propias casas para entrevistarlos.

Sí: se parece mucho a los especiales que la diva ofreció a los televidentes durante 2018, cuando visitó las mansiones de Maluma (Colombia) y Verónica Castro (México). Pero este formato la obligará a elegir nuevos personajes y a extender la lista, por lo que desde ya es uno de los anuncios más esperados.

Hay nombres dando vueltas: ¿Veremos a Susana en la casa de Julio Iglesias, de Shakira, de Messi o Luis Miguel? Hay que esperar aún, pero queda claro que las personalidades tienen que estar a la misma altura de celebridad que la diva.

Una mujer empresaria

Llamó la atención también el anuncio de “Siendo Pampita” , una serie que, pese a que es promocionada como de “estilo documental”, está claro que estamos frente a un reality. En diez episodios, seguiremos a Carolina Ardohain en su vida personal y profesional como empresaria.

Los ejercicios y la dieta con la que mantiene su bella figura, cómo es la intimidad con su esposo Roberto García Moritán y (por qué no) cómo es la relación con sus ex. Esto y muchas cosas más querrá saber el público en esta miniserie, que, digámoslo, huele a una versión argentina de “Keeping Up with the Kardashians”.

Un show sobre la paternidad

“Marley & Mirko” es otro de los reality shows que ya están en preproducción. En él seguiremos el día a día de Alejandro Wiebe con su pequeño hijo.

Es cierto que esa intimidad ya estaba abierta en gran parte para los usuarios de Instagram, donde el conductor y su hijo comparten de todo (a @mirko_ok lo siguen ¡5,3 millones de usuarios!).

En realidad, el próximo envío se enfocará en una dimensión más familiar, puesto que veremos a Marley en los desafíos que implica día a día la paternidad. Reflexiones, frustraciones y alguno que otro consejo. ¿Podrá inspirar a otros padres y madres en temas que tengan que ver con la crianza?

MasterChef se “reconvierte”

Si algo quedó claro en esta segunda edición de “MasterChef Celebrity” es que los famosos van y vienen, pero que los imanes del show son los tres jurados: cada uno con su personalidad bien definida, con sus gags en cámara y demás ocurrencias.

Primero, el conocido era Donato de Santis, de larguísima trayectoria como jurado de este tipo de concursos. Después, Germán Martitegui se volvió el personaje favorito (y bastante huidizo) de los medios.

Pero en los últimos meses es Damián Betular el que eclipsó a sus compañeros. Desparpajo, simpatía y falta de solemnidad en la cocina: el combo que enamora a los televidentes. Tanto así que el pastelero del Palacio Duhau Park Hyatt de Buenos Aires tiene su propia comunidad de fans: en @damibetularfans_, en Instagram, son 23 mil fervientes seguidores los que festejan sus chistes e intervenciones.

Ahora bien, solo era cuestión de tiempo para que los tres se volvieran las estrellas del show. Y es lo que promete “Manos arriba chef” , donde el popular jurado se pone del otro lado del estudio. La idea es que compitan entre sí pero sin cocinar: es decir, formando un equipo de principiantes que deberán preparar los platos de acuerdo a las indicaciones que le vayan dando los chefs.

Las ficciones argentinas

Ya está confirmado el thriller “Los enviados ”, que será la primera serie realizada en conjunto por el cineasta y guionista ganador de un Oscar Juan José Campanella (“El secreto de sus ojos”) y su productora, 100 Bares.

Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre (“Sky Rojo”), Luis Gerardo Méndez (“Club de Cuervos”) e Irene Azuela (“Monarca”), la serie escrita por Leandro Calderone, Emanuel Díaz y Molo Acocer se centra en dos sacerdotes que integran una fuerza de élite manejada por el Vaticano y dedicada a la corroboración de los milagros en viaje a México para investigar un misterioso caso.

Por otra parte, también se encuentran produciendo “El primero de nosotros” , que se estrenará tanto en Telefe (y probablemente Canal 9 Televida) como en la plataforma.

Se trata de una comedia dramática guionada por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, que narra las complejas y sentimentales relaciones entre un grupo de amigos cuyas vidas cambian rotundamente tras una serie de noticias impensadas. El elenco lo encabezan Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

Desde México

Nadie podría negar que Diego Boneta , a raíz de protagonizar a Luis Miguel en la serie homónima de Netflix, es uno de los actores del momento. Poner a esta cotizada ficha dentro de los planes de Paramount+ es uno de sus aciertos internacionales.

Aquí interpretará al surfista Carlos “Coco” Nogales en producción mexicana “ La gran ola ” y al protagonista de “ At Midnight ”, una comedia romántica coproducida entre ese país y Estados Unidos, en la que dos jóvenes que tomaron la decisión de no enamorarse se unen como por obra del destino (¿otra versión de “El hilo rojo”?).

Por otra parte, también desde ese país llegará “ Dr. Ballí ”, una docuserie que narra la vida de Alfredo Ballí, el médico de Monterrey condenado por el asesinato de su amante y que inspiró la creación del temible villano Hannibal Lecter.

En la misma línea de corproducción mexicano-estadounidense, Demián Bichir (“Muerte en Buenos Aires”, “Alien: Covenant”, “Godzilla vs. Kong”) encabezará una serie adaptada de la obra del escritor JG Ballard que retratará la historia de amor entre dos periodistas especializados en la cobertura de la guerra del narcotráfico entre esos dos países que vuelven a reencontrarse tras un accidente que los deja encerrados en ese oscuro y peligroso mundo.

Desde Brasil

Hubo un tiempo en que el vecino país era el principal importador de telenovelas (no solo de inspiración cristiana). Este servicio quiere volver a unir a los espectadores argentinos con esa gigante factoría, que ya confirmó la serie documental “ Adriano Emperador ” (sobre la vida y trayectoria de esa figura del fútbol local), el reality “ Rio Shore ” (que se liga a la famosa franquicia de MTV) y el thriller de humor negro “Las seguidoras” (sobre una joven y vanidosa influencer digital que comete un crimen con consecuencias insospechadas).

Desde España

Esta es una novedad muy interesante, puesto que históricamente hubo rechazo (quizás por las durezas de los dialectos o por la lejanía geográfica) de las producciones españolas en la televisión argentina. Esa brecha se fulminó gracias a Netflix, que con títulos como “La casa de papel” y “Élite” habituó a los espectadores de todo el mundo a los contenidos que vienen de ese país.

Ahora, Paramount+ quiere asentar el vínculo con producciones como “Nieva en Benidorm”, que viene con la calidad certificada de la productora Eldeseo, de Pedro Almodóvar.

También llegarán la serie dramática “El día menos pensado”, escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, y “Parot”, sobre una polémica modificación de la Justicia penal española, dirigida por Gustavo Ron y Rafael Montesinos.