Cuáles son las 5 mejores prendas que recomienda una experta para las mujeres elegantes en invierno 2025

Este invierno se impone el estilo boho , y la prenda estrella es la chaqueta de ante marrón . Pero no cualquier modelo: la tendencia es usarla en versión oversize o crop , con un aire relajado y retro. Según Soria, el tono chocolate va a estar en todos lados.

2. Blusa blanca con bordado

No hay armario de invierno que no se potencie con una blusa con encajes. Ideal para levantar un look con jeans, o para usar abajo de un saco sastrero. La clave está en los detalles: bordados delicados, estilo vintage, y un aire femenino que nunca pasa de moda.