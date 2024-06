Copa América: 6 formas de lookear la camiseta de Argentina para el primer partido de la selección.

20 de junio no solo es el Día de la Bandera sino que también este 2024 cpincidió con el primer partido de la selección de la Copa América. Sin dudas es un momento para revivir la emoción mundialista y, al igual que la picada y el vino, no puede faltar un buen look.

Si estás pensando qué ponerte esta noche para ver el partido, te dejamos 6 formas de lookear la camiseta de Argentina (sí, esa que compraste en el 2022 y tenés en el placard) y ponerte los colores patrios para alentar al equipo del 10.

¿Una camiseta de fútbol con jean?

Este 2024 la moda urbana se vio embebida por una tendencia que nadie supo predecir. Las camisetas de fútbol de cualquier equipo, año o país fueron las protagonistas del street style.

Look con remera de fútbol.

Una prenda que estaba atribuida a la manera de vestir del varón argentino promedio apareció en el guardarropa de las mujeres con mucho potencial. Se volvieron parte de looks cancheros, oversized y urbanos, y ahora miles de personas de cualquier género las usa.

¿Cómo lookear la camiseta de Argentina para vestirme canchera?

En el marco de la Copa América y nuestro primer partido contra Canadá, te dejamos algunas formas de combinar la remera de la selección para que te luzcas esta noche.

Formas de lookear la camiseta de Argentina para el primer partido de la selección.

La realidad de la tendencia de las casacas de fútbol es que las más buscadas son las camisetas vintage; de una tela más gruesa y con diseño semejante al de una chomba.

Esta nostalgia por el pasado viene genial para revolver el placard y, si no tenés una remera actual, buscar cualquiera que sea de papá, primo, tío o abuelo de mundiales anteriores.

Look argentina

Los looks de las esposas de los jugadores en el mundial de Qatar 2022 son excelentes ejemplos. Pero si te la querés jugar, podes optar por combinar la camiseta de Argentina con faldas y shorts para verte mas canchera.

Tip: como hace frío, podes sumar una remera o polera de cualquier tejido por debajo de la camiseta.