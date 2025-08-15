Adiós a la remera clásica de algodón: esto se va a estar en tendencia esta primavera 2025 y no te puede faltar

La primavera siempre trae cambios en el guardarropas. Se guardan los abrigos pesados, se buscan prendas más frescas y, de paso, es el momento de actualizar un poco el look y, si hay algo que esta primavera 2025 deja clarísimo, es que la clásica remera de algodón cede el lugar a una nueva favorita: la camiseta tipo polo .

Esta prenda, con su inconfundible cuello y botones que le dan un toque preppy y elegante sin dejar de ser cómoda. Sí, la remera de algodón seguirá estando -porque es un básico eterno-, pero esta temporada , el protagonismo en las vidrieras, las fotos de street style y hasta en las redes sociales es para la polo.

Una prenda que, aunque nació en el mundo deportivo, hoy pisa fuerte como ítem de moda urbana y es el nuevo clásico que no te puede faltar en el placard.

El estilo preppy, ese que mezcla lo pulcro, lo deportivo y lo universitario, está teniendo un revival. La polo es uno de sus símbolos más claros. Ahora se combina de forma más relajada, con jeans anchos, faldas plisadas, shorts de lino o incluso con pantalones sastreros, rompiendo el esquema clásico.

A diferencia de la remera de algodón lisa, la polo tiene un plus: ese cuello y los botones hacen que se vea un poquito más arreglada sin perder comodidad . Es perfecta para esos días en que querés estar canchera sin parecer que te esforzaste demasiado.

3. Versatilidad total

Podés usarla en la oficina con pantalón de vestir, para un almuerzo con amigas con una falda midi o para un look relajado de fin de semana con jean y zapatillas. Incluso se adapta a looks de noche con la combinación adecuada de accesorios.

4. Influencia de marcas y celebrities

Firmas internacionales como Ralph Lauren, Lacoste o Miu Miu volvieron a poner la polo en primer plano, y muchas influencers ya la adoptaron como parte de su uniforme primaveral. El efecto en redes hizo que esta prenda saliera de lo “clásico” para convertirse en trend.

Cómo llevar la camiseta polo esta primavera 2025

La clave de la tendencia no está solo en usar polo, sino en cómo la combinás. Ya no es la típica imagen de uniforme escolar o de golf, sino una versión más relajada y creativa.

Oversized y relajada : las polos más amplias, con hombros caídos, se ven modernas y juveniles. Podés combinarlas con bermudas, pantalones cargo o jeans rectos.

: las polos más amplias, con hombros caídos, se ven modernas y juveniles. Podés combinarlas con bermudas, pantalones cargo o jeans rectos. Crop y ajustada : para un look más canchero, las polos cortas al ombligo quedan bárbaras con faldas de tiro alto o pantalones anchos.

: para un look más canchero, las polos cortas al ombligo quedan bárbaras con faldas de tiro alto o pantalones anchos. Con faldas plisadas: el combo más preppy y femenino. Ideal con zapatillas urbanas o mocasines chunky.

el combo más preppy y femenino. Ideal con zapatillas urbanas o mocasines chunky. En monocromo : elegir la polo y la parte inferior en el mismo tono genera un look sofisticado sin esfuerzo.

: elegir la polo y la parte inferior en el mismo tono genera un look sofisticado sin esfuerzo.
Abierta sobre otra prenda: usá la polo desabrochada encima de una musculosa o top liso, como si fuera un mini cárdigan.

Colores y texturas que mandan esta temporada

Esta primavera, la tendencia en polos se inclina por colores pasteles como lavanda, celeste, manteca o rosa viejo, pero también hay lugar para tonos neutros como blanco, gris y negro, que son un comodín.

En cuanto a materiales, si bien la polo tradicional es de piqué de algodón, ahora se ven versiones en tejidos más finos, mezclas con lino y hasta modelos en punto liviano, ideales para las noches frescas de primavera.

Los detalles también suman: bordados minimalistas, rayas finas, bloques de color o pequeños logos que le dan identidad sin recargar.

¿Desplaza por completo a la remera de algodón?

La remera de algodón sigue siendo un básico imposible de reemplazar. Pero en términos de moda y tendencias, la polo gana terreno porque aporta un toque distinto sin resignar confort. Es como el primo más prolijo y con onda de la remera de siempre.

Además, esta tendencia también responde a un cambio de hábito: cada vez más personas buscan prendas que puedan adaptarse a distintos momentos del día sin necesidad de cambiarse por completo. La polo cumple con ese requisito a la perfección.

