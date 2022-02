10 años sin Jazmín De Grazia: una vida de rebeldía y éxitos pero con final trágico y prematuro

Se cumplen 10 años de la muerte de la modelo Jazmin De Grazia. Una muerte que sacudió el mundo del espectáculo, y una vida llena de rebeldia, frescura y con un espíritu indomable. De llegar al éxito desde tan joven a su misteriosa muerte por asfixia en la bañera de su casa. Sus inicios, su carrera, sus amistades y el final de una vida que terminó demasiado pronto.

De Grazia nació en Temperley el 4 de julio de 1984. Si había algo que la distinguía a Jazmin, era su rebeldia. En 2002, sus padres, Ricardo y Marta, se habían ido de viaje a Europa y la modelo aprovechó el momento para anotarse en el reality Súper M, con apenas 17 años, desobedeciendo las ideas que tenían sus padres de ella. Ricardo y Marta preferían que su hija pasara su tiempo estudiando una carrera universitaria.

Una vida que se apagó demasiado rápido

“Siempre fui alegre y extrovertida, de pésimo comportamiento. Prefería trepar un árbol que jugar con una muñeca y mi plan favorito era recorrer las calles con mis amigos y tirar petardos. Me anoté a escondidas, como hice siempre con todo lo que se me prohibía”, le dijo Jazmín a la revista Caras al recordar sus inicios.

Super M marcó el comienzo de su carrera en los medios, y allí conoció a su gran amiga Paula Chaves. Llegó a la final, donde quedó en tercer lugar. En este reality, también surgieron otras modelos como Soledad Fandiño, Agustina Córdova, Chechu Bonelli y María del Cerro. A partir de Super M, se convirtió en conductora, donde debutó con su programa ‘Princesas’ junto a Paula Chavez en El Trece. Más tarde, fue conductora y periodista en MTV, Fashion TV, E! Entertainment Television y Fox Sports. Se recibió de periodista en TEA.

Las modelos se conocieron en SuperM y no se separaron nunca más

En 2010 escribió columnas de opinión en la revista Las Rosas. Tambien fue panelista de Duro de domar, programa que por entonces conducía Daniel Tognetti. Luego estuvo como panelista también en Animales sueltos de Alejandro Fantino.

Su misteriosa y dolorosa muerte

El domingo 5 de febrero de 2012, Jazmin De Grazia, de 27 años, le envió un mensaje de texto a su novio, Leandro Cabo Guillot, para decirle que no se sentía bien. A las pocas horas, el joven se acercó al departamento en el barrio porteño de Recoleta y la encontró ahogada en la bañera.

En un principio, la Policía caratuló la causa como “muerte dudosa” y ordenaron una autopsia para determinar si se había tratado de una muerte natural, un homicidio o un suicidio. A los días, un informe de los peritos forenses confirmó que la muerte se produjo entre las 15 y las 18, debido a asfixia por inmersión.

“La recuerdo y la llevo en mi corazón para siempre. Cada tanto hablo con el papá, sobre todo. Me llama y recordamos lindos momentos. Entiendo que lo vivido con ella me marcó en lo bueno y en lo trágico. De alguna manera, cambió la perspectiva de muchas cosas. Hoy pongo el foco en lo importante de la vida”, narró hace unos años Leandro Guillot, su novio.

Leandro Guillot, el novio de Jazmín, la recordó

La experiencia sobrenatural de Paula Chaves con Jazmin

Se conocieron en Super M y de ahí no se separaron mas. Paula Chaves y Jazmin De Grazia forjaron una amistad de diez años, en donde sus carreras crecieron a la par. Empezaron como modelos aunque tambien tuvieron su experiencia como conductoras en ‘Princesas’. Paula vivió con tristeza desgarradora la muerte de Jazmín de Grazia en 2012.

En 2020, Paula Chaves dio a luz a Filipa, su segunda nena. En el parto, a Paula le ocurrió una experiencia sobrenatural e increíble. En PH, el año pasado, contó los detalles. “Filipa nació el mismo día que Jazmin. Tenía fecha y pasó la semana 41. Siempre se te adelantan los partos y yo caí en la cuenta de que era el mismo día del cumpleaños de ella. Fue un parto espectacular, y yo feliz de la vida”.

“Pedro ya dormía. Dos de la mañana se va el médico y yo en la cama con la beba y las hormonas al taco. No había casi nadie en la clínica. Y había una chica que me acomodó el cuarto, la enfermera. Le dije que muchas gracias, estaba agradecida porque me había acompañado al baño y todo. Le pregunté cómo se llamaba. Se da vuelta y me dice Jazmín. No me lo olvido más” cerró la anécdota Paula, que pone la piel de gallina.