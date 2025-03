Yanina Latorre debuta como conductora en América TV: "Me divierte hablar con libertad"

"Sigo diciendo que me gusta ser panelista porque no quiero dejar de serlo, pero creo que ahora hay una forma de conducir que es medio 'paneleadora', hoy al conductor se le pide opinión", explicó.

Respecto a cómo la convencieron para que cambie de opinión sobre la conducción, la "angelita" reveló: "Me dijeron que iba a ser un programa a mi medida". "Un domingo, El Chato Prada y Lucas González vinieron a mi casa y me dijeron que querían hablar conmigo, yo los esperé con un vino pensando que era por algo de 'LAM', y cuando me lo propusieron, les dije que ni en pedo porque yo estaba bárbara en la radio y en 'LAM'", confesó Yanina.

"Pero me sedujo que esté Ángel como ideólogo, que sea producción de Mandarina y que es en América, donde me siento muy cómoda", agregó.

El nuevo desafío de Yanina Latorre

El programa, producido por Mandarina Contenidos ("LAM", "Diario de Mariana" y "Bondi Live"), contará con la presencia de Ángel de Brito detrás de cámara y tendrá de panelistas a Ximena Capristo, Lizardo Ponce y Federico Popgold.

image.png

Sobre los contenidos, adelantó: "Si me preguntás de qué va a ir, obviamente de lo que hablo generalmente, un programa de opinión más que de información porque la información me la guardo para 'LAM'. Aparte hoy en día ya no hay tanta primicia porque el famoso 'se primicia' solo en sus redes, es más el análisis que podemos sumar, los que opinamos fuerte, como yo".

"Me quiero divertir como me divierto en la radio, no quiero hacer actualidad por la actualidad misma. ¿Viste que a veces hay que hacer todo tipo noticiero? No, yo quiero hacer el resumen del día de lo que yo considero interesante", confesó Yanina sobre lo que espera de este nuevo proyecto.

-¿Y qué te divierte?

-A mí me divierte hablar con libertad, opinar e indignarme. A mí, hay cosas de los famosos que me indignan, como cuando la escucho a Julia Mengolini. Hay cosas que me indignan con un poquito de enojo, como lo que pasó con Ari Paluch. Hay otros que detesto, como Maru Botana. Y hay otras cosas que me indignan, desde lo gracioso y hasta me río, como de las feministas truchas o de los 'pauteros'. Pero yo lo hago como indignada graciosa, está el que entiende y el que no entiende y se enoja. Yo me divierto, soy catártica y como no miento nunca ni tengo muertos en el placard, me animo a decir más cosas.

-¿Nunca te tiraron ni un carpetazo?

-La verdad es que con lo dura que soy para hablar y la opinión fuerte que tengo, si me lo hubieran encontrado, ya me habrían tirado algún carpetazo. Yo duermo tranquila, no tengo amante, no tengo deslices, no debo guita. Al contrario, si me dicen vieja, cornuda y menopáusica me da lástima por el que me lo dice, porque esas son cosas que yo no puedo manejar.

Sobre la elección de los panelistas justificó: "Con Lizardo Ponce hicimos los vivos (en Instagram) en cuarentena, creo que tenemos una comunidad muy linda y a mí él me sirve de bastonero, que me haga hablar, me haga una pregunta o un contrapunto".

Luego respecto a Federico Popgold, conductor de "Patria y Familia" (Luzu TV) y youtuber, Yanina explicó: "Le tengo mucha fe, amo a los chicos jóvenes. En el streaming apareció mucha gente que realmente es televisiva y no lo sabe. Me parece que es un muy buen periodista, que tiene una buena visión y es un streamer que sabe quiénes son todos en la farándula".

"Me gusta la gente que se hace cargo de que le gusta el chisme y el espectáculo, que es por lo que me consume la gente a mí. Además me parece un tipo inteligente con humor y yo quiero que todo sea con humor", precisó sobre Popgold.

La selección más llamativa fue la de Ximena Capristo, ya que suelen enfrentarse fuerte durante el vivo de 'LAM'. "La Negra primero que es hermosa, yo no compito con las mujeres, si ella quiere venir y mostrar el culo, la aplaudo porque yo no estoy para eso. Segundo, me gusta que no le entran las balas, le podés decir cualquier cosa, que no se ofende, eso es muy importante porque hay gente que no entiende el contexto", explicó.

"Va a ser un buen contrapunto, es discutidora, no es chupamedias. Yo no quiero que me digan todo que sí como los locos", sumó sobre la ex "GH".

image.png

Sobre la suma de las cuatro personalidades, reflexionó: "Creo que va a haber un lindo cuento y para mí Ximena no tiene idea de quiénes son Fede y Lizardo, y eso creo que le va a sumar y nos vamos a divertir".

Aunque rápidamente blanqueó: "Pero ahora tengo miedo".

Los miedos de Yanina

-¿A qué le tenés miedo?

-A quedarme muda.

-¿Vos? ¿Alguna vez te quedaste muda?

-No, pero estoy hiperventilando, siento que me va a dar algo y tengo unos sueños horribles.

-¿Qué estás soñando?

-Cosas horribles: que no viene la maquilladora, que no viene la peinadora, que me quedo muda, que hablo, hablo y no voy a ningún lugar... O sea, que no digo nada interesante. ¿Viste cuando vos sos chica y hacés tu cumpleaños y está la mesa puesta, los sanguchitos de miga, las papas fritas, los bonetitos y, antes de que vengan todos los chicos, creés que nadie va a venir? Eso me pasa. Pero no por el rating, sino porque quiero que el contenido esté bueno.

-¿Sentís que si el contenido está bueno, el rating va a acompañar?

-Yo no voy a estar mirando el rating obsesivamente. Quiero que el contenido esté bueno, porque a veces el rating es bueno, pero el contenido es una bosta. O a veces estás al aire, algo que está garpando y te piden que estires, pero ya no hay nada más para estirar. No quiero tanto rating, quiero que esté bueno el programa.

-Aparte tenés mucha llegada con el público joven.

-Eso fue gracias a los vivos de cuarentena y también por eso los elegí a Lizardo Ponce y Fede Popgold. Para los grandes estamos Capristo y yo, y con estos dos más chicos le hablamos al público joven, que mira mucho "LAM". Ahora "LAM" es sinónimo de chisme. Las chicas dicen 'tengo un LAM', nos aman.

-¿Y por qué creés que es?

-Ni idea porque no canto, no bailo, no hago nada, pero tengo onda. Yo lo que tengo es que soy una mujer normal. No me hago la canchera, no me hago la snob, no me hago la celebrity, la famosa. Esa llegada creo que es lo que hace que la gente te quiera.

Maestro y amigo

-Con Ángel de Brito forman una dupla muy sinérgica...

-Son diez años y soy la única que le duré tanto tiempo. Creo que habla bien de mí como compañera, porque evidentemente fui la única que no lo traicionó ni nunca tuvo un problema, nunca lo jodí. Nunca tuvimos un sí y un no. Creo que le rendí, pero él a mí también me ayudó un montón. No es fácil aguantarse una panelista como yo que me cuesta estar como las chicas porque tengo una voz un poco más cantante y es muy generoso Ángel.

-¿Y cómo va a ser su rol en "Sálvese quien pueda"?

-Yo creo que él me va a estar apuntalando hasta que yo me encauce, tipo el papá que te acompaña al colegio en la adaptación. Después supongo que va a largar porque él trabaja un montón. Yo quiero que, en el día a día, la bajada del tema sea de Ángel. Porque él sabe lo que yo puedo llegar a hacer bien.