Vuelve a entrar un eliminado a Gran Hermano para cumplir su sueño: quién y cuándo

Cabe recordar que esta iniciativa surge luego de la reacción de Brian en el Congelados, en el que no pudo aguantar moverse ni llorar, lo que le generó una sanción perpetua. “ Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros” , le había dicho Luciana , logrando romper el momento porque el entonces competidor no pudo controlar sus estímulos.

“Te amo, seguí así, te extrañaba un montón. Nosotros estamos bien, no te preocupes por nada. No veía el momento de verte y de tocarte. Te amo con toda mi alma, vos seguí, seguí que nosotros te vamos a esperar”, siguió ella. Él se emocionó mucho y no lo dudó: “Estás hermosa, amorcito. Me quiero casar, me quiero casar”.