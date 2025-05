"The Last of Us" en HBO Max: ¿qué dejó la segunda temporada y qué sabemos de la tercera?

¡Alerta Spoiler! La segunda temporada de "The Last of Us", la exitosa serie postapocalíptica de HBO Max basada en el videojuego homónimo, dejó el pasado domingo a los fans con uno de los momentos más duros de toda la franquicia: la muerte de Joel Miller, el personaje interpretado por Pedro Pascal. Su asesinato marcó un punto de quiebre tanto para la historia como para los seguidores, que vivieron con intensidad el giro dramático.

Tras la pérdida de Joel, Ellie —encarnada por Bella Ramsey— queda prácticamente sola en un mundo devastado, donde además de los infectados, los conflictos humanos se vuelven cada vez más letales. Impulsada por la sed de venganza, la joven protagonista inicia una travesía marcada por la lucha contra la agrupación conocida como Los Lobos, liderada por Abby Anderson, una figura clave que profundiza los dilemas morales del relato.

Ese es el punto de partida para la tercera temporada, que ya fue confirmada oficialmente por HBO Max incluso antes del estreno del primer capítulo de la segunda entrega. Así lo revelaron los productores, quienes destacaron el entusiasmo de los fanáticos y el compromiso con una adaptación fiel al espíritu del juego original.

image.png “Ver cómo la serie cobra vida de forma tan hermosa y fiel ha sido un momento culminante en mi carrera, y estoy agradecido por el apoyo entusiasta y abrumador de los fans (…) Sabíamos que necesitamos dos temporadas para contar lo que pasa en la parte II”, declaró Neil Druckmann, creador de "The Last of Us", en una entrevista con Variety.

La adaptación de la segunda parte del videojuego —"The Last of Us Part II"— no fue una réplica exacta. Aunque se respetaron las líneas narrativas centrales, como la relación entre Ellie y Joel, así como los eventos que desencadenan el conflicto con Abby, hubo diferencias sutiles en la manera en que se construyó el mundo y se desarrollaron algunos personajes. Es por eso que, a pesar de que quienes jugaron el título de Naughty Dog creen saber qué vendrá, la serie aún guarda varias sorpresas para sus próximos episodios.