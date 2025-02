Sorpresa por la consulta que Alejandra Maglietti le hizo sobre su embarazo al ChatGPT

Alejandra contó que la noticia la tomó completamente desprevenida y que su médica le sugirió realizarse un análisis de sangre para despejar dudas. "Se dio de una manera sorpresiva y mágica, no me lo esperaba ", comenzó.

"En el momento del atraso, me había comprado un test muy sofisticado y lo interpreté como negativo. Fui a la médica y me dijo 'antes de medicarte, me parece que lo mejor es hacer un análisis de sangre'", siguió.