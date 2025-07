Roberto Fiat: "Nos hace bien hacer esta música"

—¿La idea del libro surgió de ustedes?

—No, no, fue de Canito Frías con su editorial, Leo Libros. Creo que ya habían hecho algo similar con algún otro músico.

—El libro lleva las letras, pero supongo que también llevará una historia de ustedes como grupo…

—Alguna historia, algunas cositas hemos escrito al principio, sobre todo que tienen que ver con la edición del libro. Además cada una de las letras lleva un QR que te manda directamente a escuchar el tema en una plataforma. Toda la discografía de Los Alfajores está en Spotify, menos un DVD, que está completo en YouTube. Es muy lindo el libro, la verdad. Y el show va a ser un repaso por toda la trayectoria. Hemos metido unos 20 temas, lo cual es una locura, pero tratamos de poner de todas las épocas, los más significativos. Será más o menos una visión de toda la historia de la banda.

—¿Y habrá algunos estrenos en vivo?

—Hay un par de temas que no están editados, o sea, que son temas nuevos que los hemos sacado hace poco y que no figuran en ningún disco.

—¿Y las letras quién las escribe?

—Somos dos los compositores. Después la banda los arregla y los termina de encuadrar, pero la composición primero que nada la traemos nosotros. Yo traigo algún tema o Sergio (Bonelli) trae lo suyo.

—¿Tanto la letra como la idea musical?

—Claro y la música también. Lo que pasa es que, después, cuando lo pasamos por la banda surgen otras cosas. Yo arreglo los temas de Bonelli y Bonelli arregla los míos.

—Y la persistencia de ustedes en el tiempo, estos 36 años, tiene que ver también con una cuestión de amistad, ¿no?

—Sí, de hecho nosotros ya éramos amigos de antes. Cada uno tocaba por su lado. Y cuando decidimos armar la banda, bueno, ya nos conocíamos, éramos amigos. El resistir los 36 años tiene que ver ciertamente con que somos amigos y tal vez con que la música que hacemos nos conforma a todos. Nos hace bien hacer esta música que nunca fue la que estaba de moda, ni tuvimos un gran éxito, pero es la música que nos representa, la música con la que podemos contar historias, anécdotas, dar nuestro punto de vista sobre alguna cosa. Y realmente nos sentimos muy bien. Eso también ayudó a que duráramos tanto.

—¿Y el nombre Alfajores de la Pampa Seca lo puso Bonelli?

—Bonelli lo sugirió, porque no teníamos nombre y estábamos ensayando para empezar a tocar, y bueno, había que ponerle un nombre para hacer la publicidad. Y en esa época, allá en el 89, las bandas se ponían nombres “muy cool”, muy en inglés, y a nosotros nos parecía que no podía ser que tuviéramos un nombre así. Entonces empezamos a boludear y tiramos nombres, algunos casi ridículos, uno de los cuales fue Les Alfajores de la Pampa Seca. Cuando llegó el día de tocar no teníamos nombre y, bueno, nos quedamos con ese. Después de 10 años se hizo común que las bandas se pusieran nombres más de acá, Karamelo Santo o lo que fuera, pero en esa época todos los nombres eran muy finos, muy cool.

—¿Y cómo se adaptan a los nuevos formatos musicales, a los cambios que va habiendo en la música?

—A fuerza necesidad nos hemos actualizado, dentro de lo que hacemos, porque también estamos dentro de un rubro que es el rock, el blues y hacemos algo de reggae por ahí, hacemos algunas otras cositas, que no son estrictamente ni rock ni blues, pero mayormente es casi todo rock & blues. Y dentro de eso tratamos de estar lo más actualizados posible, pero, claro, no tenemos el formato de la música de ahora. Aunque hay un par de los tipos nuevos que hacen algo bastante rockeado, o sea, bastante parecido al rock. Nosotros no rapeamos, pero tampoco hacemos un rock tradicional, ni siquiera un blues tradicional. Sabemos decir que es un blues zanjonero. Somos todos de Godoy Cruz, que está signado por los zanjones. Entonces decimos que el rock y el blues que hacemos es zanjonero. Tiene una un formato especial. No respetamos todos los clichés del rock o del blues, que tiene una cantidad de vueltas, una manera, una estructura musical, que nosotros no respetamos exactamente.

La banda del garaje, zanjonero y barrial

Alejandro Frías, de Leo Libros, encargado de la edición del libro señala que: “Les Alfajores de la Pampa Seca son una parte fundamental de la historia musical mendocina, no solo por su trayectoria y su vigencia tras más de treinta años en escena, sino también porque es una de las bandas que le dio una característica local al rock.

Su estilo "zanjonero" y su estética barrial, de garaje, constituyen una impronta que se manifiesta tanto en el sonido como en las letras, por eso consideramos necesario reunir esa poética en un libro, en el que se compilan más de 80 textos, en los que se trasluce el compromiso que los Alfajores mantienen desde sus comienzos con la música, con el arte, con la sociedad y, por qué no, con la historia.

El libro de Les Alfajores se puede conseguir en librerías y a través de las redes sociales de los integrantes de la banda o de la editorial LEO Libros.