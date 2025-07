Shakira vuelve a Argentina en 2025: dónde comprar entradas y fecha del nuevo show en Vélez

Después de sus dos shows en marzo pasado con 115.000 espectadores , la cantante colombiana Shakira confirmó un nuevo recital en Argentina para el 8 de diciembre de 2025 . Esta vez, tras las quejas de los fanáticos, no será en el Campo de Polo, sino en el estadio de Vélez Sarsfield (Buenos Aires).

El anuncio fue oficializado este jueves a la mañana por Fenix Entertainment , la misma productora que trajo a la artista a principios de año en el marco de “Las mujeres ya no lloran World Tour”. El paso por Sudamérica incluirá recitales también en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay, cerrando en diciembre en Argentina.

A diferencia de los dos recitales de marzo, Shakira hará especial énfasis en su álbum “Pies descalzos”, que cumple 30 años en 2025. De hecho, la publicidad de las nuevas fechas incorpora la frase “Estoy aquí”, en referencia al famoso tema que la catapultó a la fama internacional en 1995.

La gira “Las mujeres ya no lloran”, nombre que lleva el último álbum de estudio de Shakira con canciones como la “BZRP Session #53”, “Te felicito” y “Acróstico”, es un fenómeno global de taquilla.

Según el ranking mid year 2025 de Billboard Boxscore, la gira de Shakira es la segunda más exitosa del año a nivel global, sólo detrás de Coldplay. Se estima que Shakira ya recaudó más de USD 200 millones en apenas 45 conciertos en América Latina, Estados Unidos y Canadá. El tour, además de las nuevas fechas para fin de año, continuará en Europa y Asia el año próximo.

En marzo pasado, la gira de Shakira hizo escala en Buenos Aires con dos shows y 115.000 entradas vendidas. Con una gran puesta de escena, bailarines y experiencia visual, la cantante recorrió clásicos de todas las épocas como “Inevitable”, “Waka Waka”, “Suerte”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos así” y “Antología”, entre otros.

Más allá del espectáculo, el Campo Argentino de Polo, el lugar elegido, sembró críticas entre los seguidores de la colombiana por la visibilidad, el estado del predio y la acústica. De allí la necesidad de aplicar un cambio para diciembre próximo.

El estadio de Vélez es conocido por Shakira. En 2018, se presentó allí en el marco de “El Dorado World Tour”, al igual que en 2006 con el “Tour Fijación Oral”. Antes, en 2003, la Loba agotó entradas en el estadio de River Plate.

“No quería irme con mi gira hacia Europa y Asia sin antes permitirme un último paso por América Latina. Necesitaba encontrarme con todos esos fans con los que no pude coincidir. La demanda superó todo lo que imaginábamos, y no teníamos cómo agregar más fechas porque el calendario ya estaba fijado desde hacía tiempo. Pero ahora hice ese espacio, ese hueco entre Estados Unidos y Europa–Asia, para vivir esta gira de celebración y despedida con mi gente latina”, expresó Shakira en un comunicado divulgado por Fénix Entertainment.

Precios de entradas para Shakira en Argentina 2025

Los precios de los tickets estarán entre los $110.000 y $260.000, de guiarse por lo que hubo que pagar en marzo pasado para ver a la colombiana en vivo en Buenos Aires.