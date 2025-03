Premios Oscar 2025: los mejores looks de la alfombra roja de la 97ª edición

Cinthia Fernández fue operada de urgencia y contó su experiencia: "Me costó muchísimo"

El actor Jeff Goldblum , reconocido por su estilo extravagante , no pasó desapercibido con un esmoquin blanco cruzado de Prada, adornado con un ramo de flores en el ojal y una camisa con estampado floral. Complementó su look con un pañuelo morado, dándole un toque de color y sofisticación.

587297f6c1dd339a6c1a1517d89d8e2d723ec24ew.jpg El actor estadounidense Jeff Goldblum llega a la alfombra roja de la 97ª edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby del barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, EE.UU. Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON

Las elecciones más atractivas de los Premios Óscar 2025

Este año, los colores vibrantes dominaron la alfombra roja. No faltaron los clásicos y muchas optaron por la pedrería en sus vestidos, que hicieron que sus looks no solo resalten sino que también brillen en la noche del cine.