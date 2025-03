Premios Oscar 2025: Adam Sandler desafió el "dress code" y sorprendió con un look muy casual

Lejos de sentirse incómodo, Sandler respondió con su característico humor.

—A nadie le importa, tú lo estás poniendo sobre la mesa. A mí me gusta cómo me veo, no me importa lo que uso o lo que no uso, gracias por ponerme en mal con toda la audiencia —dijo el actor, generando risas entre los presentes.

GlE8JplaEAAnSfW.jpg El actor Adam Sandler actúa entre el público durante la 97ª ceremonia anual de los Premios Óscar en el Teatro Dolby del barrio de Hollywood de Los Ángeles, California, EE.UU., el 02 de marzo de 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER

El intercambio continuó con el presentador señalando que el actor había tomado la decisión de vestirse así, mientras que Sandler, divertido, agregó:

—Todos me dieron la bienvenida y pasé todos los filtros.

Su actitud relajada y su look informal reafirmaron la imagen de Sandler como un actor que prioriza la comodidad por sobre las normas impuestas en eventos de esta magnitud.

No es la primera vez que el actor desafía el código de vestimenta en eventos de gala. Conocido por su estilo relajado, Sandler suele asistir a premiaciones con ropa deportiva o atuendos informales, algo que ya se ha convertido en una marca personal.