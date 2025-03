Nicolás Cabré recibió duras críticas en sus redes luego del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El viernes, Mauro Icardi protagonizó un incidente en el departamento de Wanda Nara en el Chateau Libertador. La situación, llena de gritos y llantos, se descontroló hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir , y una ambulancia del SAME se presentó en el lugar. El escándalo salpicó a Nicolás Cabré , quien disfrutaba de un viaje en familia por Japón.

El actor recibió numerosos mensajes sobre el suceso debido a su relación pasada con la China Suárez , la actual novia del futbolista de Galatasaray. Varios usuarios le advirtieron que no permitiera que su hija Rufina tuviera contacto con Icardi, tildándolo de “violento”, y algunos incluso le sugirieron que solicitara la tenencia exclusiva para alejarla de un “ambiente peligroso”.

image.png Nicolás Cabré recibió duras críticas.

Comentarios como “Menos mal que te la llevaste lejos”, “¿Vos la dejás con un tipo como Icardi? Pobrecita”, “No la dejes con alguien que maltrata hasta a los animales. Tu ex necesita asistencia psicológica”, “Cuidá a tu hija, que no esté cerca del violento” y “Ojalá Dios proteja a esta niña y nunca esté con Icardi” se viralizaron rápidamente. A pesar de la controversia, Cabré optó por no mediatizar la situación y se mantuvo en silencio, eligiendo siempre preservar su vida privada. Yanina Latorre, por su parte, reveló en redes sociales lo que hacía la China Suárez durante la discusión entre Icardi y Wanda Nara en Núñez.