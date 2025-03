Máxima tensión en LAM: Yanina Latorre destrozó a Cinthia Fernández

Un enfrentamiento inesperado sacudió el grupo de WhatsApp de las panelistas de LAM (América), donde Cinthia Fernández y Yanina Latorre protagonizaron un cruce cargado de tensión. La disputa trascendió cuando la cuenta El ejército de LAM en X publicó los chats filtrados, lo que dejó en evidencia los duros intercambios entre ambas.

Aunque no se conoce con certeza qué desató la discusión, los mensajes revelaron que la conversación avanzaba sin inconvenientes hasta que Latorre, con su característico sarcasmo, lanzó un comentario dirigido a Fernández. La mediática no tardó en reaccionar y el tono de la charla cambió drásticamente.

Los comentarios de Yanina Latorre “Cinthia, no entendés nada”, escribió Latorre, lo que generó una respuesta inmediata de su compañera: “Tan superior siempre. Disculpá no ser tan elevada como vos”. Sin intenciones de bajar la tensión, Latorre repitió su afirmación en mayúsculas y sumó un comentario hiriente: “No te da”. A lo que Fernández retrucó: “A vos no te da para ser buena gente. Siempre denigrando”. En su defensa, explicó que le había preguntado cómo estaba porque creyó que algo le había sucedido. “No me pienso quedar callada. Ya te pasás conmigo”, agregó con firmeza.

La respuesta de Latorre fue mandar varias risas en el chat, lo que avivó aún más la incomodidad. Fernández, desconcertada, insistió: “Juro que no sé qué te pasó. Ahora chusmeo, pero no sé qué te pasó”. En ese momento, Latorre lanzó una crítica más directa: “Sos panelista y no sabés qué pasa”.

La respuesta de Cinthia Fernández Fernández, lejos de esquivar la confrontación, explicó su situación personal: “No, la verdad que no, porque estuve solo subiendo cosas porque tengo la casa inundada y en reformas, además de dos nenas enfermas. Así que me dediqué a mi casa y no prendí la tele. Lo pregunté por si te había pasado algo. Siempre tan agradable vos. Ojalá estés bien. Se ve que sí”.