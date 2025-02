Marcos Camino habló y confirmó la continuidad de Los Palmeras: ¿con Cacho Deicas?

El músico contó que tuvo un emotivo reencuentro con Deicas en su casa, el que sirvió no solo para aclarar malentendidos, sino también para fortalecer un lazo que se construyó durante más de cinco décadas de trayectoria conjunta. " Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento ", expresó Camino en diálogo con el medio de Santa Fe.

En las últimas semanas, distintas versiones habían puesto en duda la continuidad de Los Palmeras debido a la ausencia de Cacho Deicas en los escenarios y ciertos desencuentros entre los integrantes. Sin embargo, Camino fue contundente al respecto: " La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro".

Respecto al estado de salud de Deicas, Marcos Camino brindó detalles sobre su recuperación y la ansiedad del cantante por regresar al ruedo. " Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese . Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", afirmó el acordeonista. Además, destacó la fortaleza de su compañero y su deseo de volver a compartir escenario, aunque reconoció que la prioridad es su salud.

El reencuentro entre ambos no solo sirvió para limar asperezas, sino que Camino hizo autocrítica. "Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima".