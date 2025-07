Luego de los rumores de casamiento: Tini y Rodrigo de Paul estuvieron juntos en Madrid

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul volvió a ser el foco de atención. Aunque no oficializaron un regreso, los indicios resultan elocuentes para sus seguidores. Luego de separarse en 2023, fueron vistos de vacaciones juntos y recientemente regresaron a Madrid , donde retomaron sus compromisos personales y laborales.

La canción elegida para acompañar la imagen fue “Stuck in the Moment”, uno de los primeros temas románticos de Justin Bieber, artista al que Tini admira desde hace años. La estrofa seleccionada —“Contigo, contigo / desearía que tuviéramos otro momento, desearía que tuviéramos otro lugar”— sumó una capa emocional que no pasó desapercibida.