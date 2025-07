Luego de la separación, Martín Pepa habló de Pampita y la relación: "No conoció al verdadero"

Las latas vacías, no las tires, porque te resuelven el regalo del Día del Amigo: cómo aprovecharlas

Si bien se trata de Martín Pepa, no es el ahora ex de Pampita, sino el exjugador de Gran Hermano , que también tiene el mismo nombre y a inicios de la relación fue confundido con el empresario-

El ex GH usó su cuenta de X (antes Twitter) para dar su punto de vista de manera muy divertida. "Se entiende, Pampita no conoció al verdadero", lanzó con humor. En cuestión de minutos el posteo se volvió viral en la red y los usuarios no pararon de hacer comentarios y chistes al respecto.