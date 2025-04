"Lo llamé llorando": Luciana Salazar contó las graves situaciones que vivió junto a Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado volvieron a enfrentarse con fuertes acusaciones. La mediática insiste en que su expareja asuma la responsabilidad por su hija Matilda, mientras los años han transcurrido sin cambios en la situación. En conversación con Viviana Canosa, Salazar contó detalles sobre su relación junto al economista.

La terrible confesión de Luciana Salazar Salazar, completamente angustiada, brindó una entrevista en el programa de Viviana Canosa. Entre lágrimas, expresó su dolor y frustración, asegurando que el economista la abandonó en el momento más crucial de su vida. "Me dejó sola el día de mi parto y siempre intentó ocultarla", afirmó.

Martín Redrado y Luciana Salazar Luciana Salazar confesó las duras situaciones que vivió junto a Martín Redrado. “Yo llegué a mi casa temblando, lo llamé llorando, lo llamé desesperada y le dije que no podía pasar más por esa situación. A mí me hace sentir mala madre, ya no aguanto todo esto, yo ya no puedo más con esta situación. Le dí mucho tiempo, nada cambia, eran todas promesas. Me empezó a agarrar desesperación y dije no”, exclamó Salazar.

El apoyo de Viviana Canosa Canosa, conmovida por el testimonio, mostró su apoyo a Salazar. La modelo relató que el abandono de Redrado marcó el inicio del fin: "Le puse un límite. O hacíamos una vida normal con la nena o se terminaba todo. Me dejó tantas veces… Dos días antes del nacimiento de Matilda me aseguraba que estaría presente. Hasta mis padres lo sabían. Pero horas antes me avisó que no vendría", denunció.

Durante la entrevista, Salazar también recordó la reacción de su madre tras el escándalo. Según su relato, su madre, quien nunca profiere insultos, explotó contra Redrado por su actitud.