Link de entradas para Green Day en Argentina 2025: precios y dónde comprar

"The Saviors Tour" es la gira de promoción del último álbum de estudio del grupo de punk rock . Aunque no se trata sólo de eso: también celebra los 30 años de su primer disco, "Dookie" , y los 20 años del popularísimo "American Idiot".

Con clásicos como "Good Ridance", "Jesus of Suburbia" y "Wake Me Up When September Ends", Green Day es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10.000 millones de streams de video acumulados. Acumula cinco premios Grammy y un reconocimiento en el Rock and Roll Hall of Fame.