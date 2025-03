La sentida despedida de los famosos a Antonio Gasalla: mensajes y recuerdos invadieron las redes

“Cuando tenía 17 años, yo, fanático de la televisión, fui a verlo grabar en ATC y me sentaba entre el público a aplaudirlo. Años más tarde, yo ya trabajando en tele, me invitó Antonio a su programa y no podía creer estar con él. Esta es una de esas veces en 1996. Y una vez casi acepta hacer un Por el mundo como invitado. Un verdadero talentoso. Se va a extrañar a semejante genio de la actuación y del humor”, escribió el conductor.