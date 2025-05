La Justicia investigará la muerte de la hermana de Jesica Cirio: qué dijo la familia

La situación tomó mayor notoriedad porque, a pesar de que la familia había optado por el silencio, la Justicia avanzó por su cuenta para aclarar cualquier tipo de duda. Aunque la pareja de Mestre y otros allegados aseguraron que la muerte no tuvo circunstancias sospechosas , la fiscalía consideró necesario cumplir con los procedimientos de rigor. La investigación continúa desarrollándose en el partido de Lanús , mientras la familia de la modelo intenta sobrellevar el duelo en medio de la exposición mediática.

Jésica Cirio Jésica Cirio hizo un descargo tras la muerte de su hermana mayor. Instagram

Además, explicó la decisión de mantener en reserva el hecho: "Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento". Cirio cerró su mensaje pidiendo comprensión: "Espero sepan comprender".