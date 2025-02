La defensa de Lali Espósito a María Becerra por los dichos de Javier Milei: "Es un delirante..."

Luego, la artista reflexionó sobre el derecho de los artistas a expresarse libremente sobre temas sociales y políticos. "Primero, somos seres humanos de a pie, ciudadanas. Después, además, artistas y usamos -los que tenemos ganas- nuestro lugar para... [expresarnos]", señaló.

Cuando el periodista le recordó que Milei la había mencionado nuevamente de forma despectiva, Lali se mostró sorprendida por la insistencia del presidente en atacarla. "Sí, no entiendo por qué tiene tantas ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante", afirmó.

"Tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan, pero yo sé quién soy. No me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas, que son violentas, de hecho", resaltó. En esa línea, la cantante condenó los discursos agresivos y aseguró que no permitirá que la afecten. "Es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de m... de dirigirse al otro", advirtió.

Qué dijo Lali Espósito sobre los dichos de Milei contra María Becerra

Sobre la respuesta que recibió María Becerra por parte de Milei, Lali fue contundente: "Es un delirio cómo le respondió a María. Es un delirante, pero acá estamos, y ella es una campeona".

Finalmente, la cantante de "Disciplina" logró no entrar en el juego de la confrontación. "Cuando te pasa algo así, es importante limitarte a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos". "Siempre que quiera dar una opinión de algo, será para adelante, con la mejor onda", concluyó Lali, dejando en claro que seguirá expresando su punto de vista cuando lo considere necesario.