Julieta Poggio se cansó de los hombres y contó como es su mecanismo para "educarlos"

“Hombres en el boliche: no me gusta que me toquen, no me gusta que me hablen al oído. Ya sé que estoy linda, ya sé que tengo rico perfume, no me lo puse para vos, asqueroso de mierd…”, lanzó sin filtros. Y continuó con su descargo: “No me agarres la mano, no me toques el pelo, no me des la vueltita porque no te conozco y no quiero hablar con vos”.