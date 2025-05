Guillermo Coppola, tras la salida de la jueza Makintach: "Maradona no puede descansar en paz".

Además, manifestó su profunda preocupación por la posible nulidad del juicio , que podría definirse el próximo jueves: “ Me cuesta creerlo y digerirlo . Volver a repetir todo lo que se hizo, el sufrimiento, ver a sus hijos quebrarse cuando les tocó declarar... realmente me pone mal, me entristece".

La jueza Makintach aceptó la recusación

Por su parte, Makintach defendió su accionar hasta último momento. "No hay irregularidad, no hay delito, no hay mal desempeño. Lo que hay es una gran operación mediática para coaccionar y apartarme de este debate. ¿Y saben qué? Yo no me voy a excusar, quiero dejar en claro que no me voy a apartar", argumentó durante la audiencia. Sin embargo, tras el pedido unánime de las partes, la jueza finalmente aceptó su recusación: “Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepa la verdad y no haya más demoras”, cerró.

El juicio investiga las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, y apunta principalmente contra los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su tratamiento en los últimos días de vida.