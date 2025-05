Está en Netflix, y con solo 5 episodios la rompe en el Top 10 de suspenso en Argentina

El catálogo de Netflix sigue creciendo con grandes producciones , y en abril 2025 sorprende con un nuevo fenómeno: "Me Haces Falta" , una serie de tan solo cinco episodios que se convirtió rápidamente en una de las más vistas en Argentina .

Uno de los grandes aciertos de "Me Haces Falta" es su elenco. Rosalind Eleazar interpreta a Kat con gran intensidad, mientras que Richard Armitage, Ashley Walters, Steve Pemberton y Lenny Henry completan un reparto de primer nivel. Las actuaciones logran sostener la tensión dramática en cada escena, reforzando el éxito de esta producción británica .

Además, esta no es la primera vez que una historia de Harlan Coben conquista a los usuarios de Netflix. Series como "El Inocente" y "Safe" ya habían anticipado el interés del público por este tipo de adaptaciones. Con "Me Haces Falta", la plataforma vuelve a apostar fuerte por el thriller emocional y parece no fallar.

Si todavía no la viste, podés encontrar el tráiler oficial en Netflix y sumarte a esta historia que ya es furor en Argentina. Una miniserie ideal para maratonear en una sola noche.