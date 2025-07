"Es muy difícil hasta...": Benjamín Vicuña, devastado en plena guerra mediática y judicial con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló con la prensa en medio del conflicto que atraviesa con la China Suárez por la situación legal de sus hijos menores, Magnolia y Amancio . El actor chileno revocó el permiso que le permitía a su ex pareja llevarse a los niños fuera del país, lo que derivó en un nuevo enfrentamiento público entre ambos.

Sobre el fuerte descargo que realizó Suárez en sus redes sociales tras la revocación del permiso, Vicuña fue tajante: “ No me puedo hacer cargo, la verdad que es muy triste , en ese momento te puedo decir muy triste ”.

El actor evitó profundizar sobre el contenido de las declaraciones de su ex pareja, pero se mostró dolido por el contexto en el que se encuentran. También fue consultado por las palabras de Pampita , quien lo había defendido públicamente al asegurar que es un gran padre.

Al respecto, Vicuña se limitó a decir: “No hay mucha vuelta más que darle, es cosa de tiempo, en estas situaciones a veces uno se pone todo muy raro, es muy difícil hasta hablarlo, la verdad es una situación que no quiero”.

Ante la pregunta sobre si el conflicto lo afecta más a nivel personal o por el daño que puede generar en sus hijos, el actor respondió con cautela: “No, no, no, no voy a decir que ni siquiera es evidente que es lo que duele, pero yo creo que es una cosa de tiempo y las cosas se van a acomodar”.

Mientras intenta mantener la calma, Vicuña dejó en claro que desea preservar su rol como padre y alejarse de la exposición mediática que hoy rodea su vínculo con Suárez.