"En un semana se murieron...": el desgarrador relato de Roxy Vázquez en el momento más duro de su vida

En pocas palabras recordó cómo aquel diagnóstico complicó los últimos meses de su madre y sacudió a la familia de inmediato . En un gesto de apertura emocional poco habitual en el mundo televisivo, Vázquez compartió su estado anímico: “No se lo deseo a nadie, es una enfermedad espantosa , es una agonía horrible cuando el cuerpo no es el que conocés. Estoy destrozada, tengo el corazón roto, estoy triste y angustiada".

Con voz cargada de afecto, indicó: “Si faltaba a trabajar, el primer mensaje era de mi vieja o mi viejo, así que es mi mejor manera y creo que me va a hacer bien el calor de mis compañeros de todo el canal. Mis hijos están bien, estamos muy unidos, gracias a mis amigas, que son como hermanas que me dio la vida”.

Roxy destacó que, aunque se encuentra en un estado emocional frágil, no pretende apresurar este proceso de duelo. “Decirles gracias, que acá estoy, que no soy la misma por supuesto, que voy a duelar, que no soy la misma Roxy de alegría, por supuesto que es un golpazo, que estoy muy triste”.

Su mensaje concluyó con una mezcla de gratitud y convicción: cuenta con el acompañamiento de su familia y de todo su entorno afectivo para atravesar esta etapa con calma y sin prisa.