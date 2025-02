El polémico comentario de Jazmín Laport sobre el Tucu López en Carlos Paz: "Hay que llamar al 911"

La convivencia entre Jazmín Laport y el Tucu López en un complejo de la ciudad de Carlos Paz resultó más complicada de lo previsto. En Intrusos (América TV) difundieron un audio en el que la actriz, hija de Osvaldo Laport, manifestó su molestia con su vecino.

Las palabras de Jazmín sobre el Tucu López "Acá, Jazmín Laport, tu vecina de abajo. Te pido con la mejor onda, por amor a Cristo, si podés hacer menos ruido. A veces estoy en reuniones o durmiendo, me despierto y pienso: ‘¡Guau, cómo la pone esta gente!’. Espectacular", expresó con ironía. Luego, insistió: "Si podés hacer algo para que acá abajo no se escuche tanto, te lo agradecería una barbaridad porque lo vengo tolerando a pleno".

La actriz también admitió que dudaba si el responsable era López o Conejo Quiroga. "Lo que te puteé, hijo de tu madre. Eras vos, eras vos", reveló, y añadió que los ruidos, a los que describió como "nalgazos" y "el ruido de la cama", interrumpieron incluso una reunión virtual. "Está todo perfecto mientras no me despierten en la siesta o, como pasó el otro día, en un Zoom. No se entiende si hay que llamar al 911, si hay que rescatar a la piba o qué está sucediendo... Con eso estoy. Y nos vamos a llevar muy bien", concluyó.

image.png La polémica entre el Tucu López y Jazmín Laport. Consultado sobre la queja de su vecina, López dio su versión en una entrevista con Intrusos. Aseguró que el problema no era su actividad nocturna, sino el estado del mobiliario. "Las paredes del complejo son finas. Me acosté en el sommier y sonaba raro. Me muevo mucho a la noche y hace ruido. Justo Jazmín está abajo mío", explicó.

El actor afirmó que ya solucionó el inconveniente. "Compré clavos, ahora podés saltar arriba de la cama que no pasa nada. Jazmín debería irse al camping del Automóvil Club", bromeó, asegurando que su vecina no volvería a escuchar los molestos ruidos.