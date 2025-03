El impensado rating del primer programa de Yanina Latorre en América TV

Yanina Latorre comenzó el programa con una advertencia que dejó en claro el tono que tendrá el ciclo. “Bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, les prometo que no se va a salvar nadie. Hoy tengo para Rial, Feudale. ¡Me pudieron! Se meten conmigo y en este espacio les voy a contestar. Wanda me desbloqueó, hablé con ella el fin de semana. ¿Me operó, me pagó, me mintió? En un rato se van a enterar”, expresó con su habitual picardía.