El especial pedido de Goga a sus seguidores de Instagram para la etapa final de su transición

"Me hice el documento como femenina. Con mi amiga Jesi empezamos a buscar nombres. Tenía dudas con 'Goga', no sabía si lo iban a aceptar. Toda mi familia me decía Goga, pero no existe, nadie se llama así en Argentina. Y para el segundo encuentro a Belina (de origen italiano), que significa felicidad y yo dije “este es un momento feliz de mi vida”, contó en su momento.