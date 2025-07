Durante su gira en Italia: La Joaqui reveló los detalles de su grave accidente

Engañó a Wanda Nara con una ex Gran Hermano: quién es la nueva novia de Ayrton Costa

La Joaqui La Joaqui luego de su accidente.

Las palabras de La Joaqui

Apenas llegó a Italia, la presión por cumplir con el show se sumó al cansancio físico, y durante la presentación, un movimiento en falso desató el accidente: “Me golpeé con un tubo, tironeé y me paré... y dije ‘algo me está doliendo mucho’”.