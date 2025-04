Chris Martin se sinceró en redes y contó que sufre depresión: sus herramientas para afrontarla

La grabación no tardó en viralizarse y generó repercusión entre sus fanáticos, que valoraron la valentía del músico al visibilizar una problemática que afecta a millones de personas en el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 322 millones de personas padecen depresión a nivel global , una cifra que creció un 18% respecto a la década anterior.

“Hola, soy Chris de la banda Coldplay. Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome, luchan un poco contra la depresión. Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos”, expresó el cantante al inicio del mensaje.